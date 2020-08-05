GÜNCELLEME – Karabük'te kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

KARABÜK (AA) – Karabük'ün Yenice ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Saim Güler'in (62) kullandığı 14 KH 692 plakalı kamyon, Karabük-Zonguldak kara yolunun Kayadibi mevkisinde, karşı yönden gelen Kemalcan Erdoğan (21) yönetimindeki 07 AKP 934 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü Erdoğan ve yanındaki İlayda Erdoğan (12) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan kamyon sürücüsü Güler ve Emre Balahoroğlu (28) Karabük Eğitim Araştırma, Azize Erdoğan (42) ise Çaycuma Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Azize Erdoğan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Karabük-Zonguldak kara yolu, yaklaşık 3 saat sonra yeniden açıldı.