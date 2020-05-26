GÜNCELLEME – Karabük'te kullandığı boş ambulansla “dur” ihtarına uymayan sürücüye para cezası

KARABÜK (AA) – Karabük'te özel bir şirkete ait içinde hasta olmayan ambulansla polis noktalarından "dur" ihtarına rağmen geçen sürücüye para cezası uygulandı.

Karabük'ten İstanbul'a giden H.E. (26) yönetimindeki 34 BGV 930 plakalı özel bir şirkete ait ambulans, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle oluşturulan polis noktalarından sirenlerini açarak geçmeye çalıştığı sırada durdurulmak istendi.



"Dur" ihtarına uymayarak birkaç polis noktasından aynı şekilde geçen ambulans, kent çıkışındaki Organize Sanayi Bölgesi girişinde durduruldu.



İçinde hasta olmadığı anlaşılan ve kente 3 gün önce İstanbul'dan geldiği belirlenen sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İfadesinin ardından serbest bırakılan sürücüye, geçiş üstünlüğünü ihlal ettiği ve "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle 552 lira para cezası kesildi.

Askerlikten bakaya durumda bulunduğu anlaşılan sürücüye, tebligat tutanağı da tanzim edildi.

Ayrıca seyahat izin belgesi bulunmadığı ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle sürücü hakkında İl Hıfzısıhha Meclis Kurulu kararı uyarınca işlem yapılmak üzere tutanak tanzim edildi.