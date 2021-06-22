GÜNCELLEME – Kastamonu'da kafe olarak işletilen tarihi konakta çıkan yangın hasara yol açtı

KASTAMONU (AA) – Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tarihi konakta çıkan yangın söndürüldü.

Gizlice Mahallesi'nde Erdal Kuşcu'nun kafe olarak işlettiği ve tarihi eşyaların sergilendiği 3 katlı Gizlice Konağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Çok sayıda tarihi konağın bulunduğu mahalledeki yangın, diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarını tamamladı.

Yaklaşık 150 yıllık konağın Taşköprü Belediyesine ait olduğu öğrenilirken hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal, AA muhabirine, olayı duyduğu anda bölgeye giderek incelemelerde bulunduğunu söyledi.

Bölgede çok sayıda ahşap binanın bulunduğunu aktaran Çatal, "Yangının çıktığı konağın çevresinde tarihi yapılar bulunuyor. Ekiplerimiz yangına kısa sürede müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldılar. Tarihi konağımızda hasar oluştu ama can kaybı olmaması en büyük tesellimiz." dedi.

Konağı bir an önce eski haline getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Çatal, "Yangınla ilgili soğutma çalışmalarımız da tamamlandı. Yangının neden çıktığını belirlemek için çalışmalar başlatıldı. Arkadaşlarımız hasar tespiti yapıyor." diye konuştu.