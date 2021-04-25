GÜNCELLEME – Kocaeli'de yaşlı adamın evinde öldürülmesine ilişkin yakalanan 6 şüpheli adliyede

KOCAELİ (AA) – Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yalnız yaşadığı evinde 85 yaşındaki Halil İbrahim Topal'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Cinayetin ardından soruşturma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro amirliği ekipleri, 6 şüpheliyi Kocaeli, İstanbul ve Karabük'te düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan İ.A. (35), yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması dolayısıyla izole edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin bazı suçlardan kayıtları olduğu öğrenildi.

Öte yandan, yüklü miktarda para olduğu duyumunu alan şüphelilerin organize şekilde hareket ederek eve girdikleri ve Topal'ın ellerini bağlayıp paranın yerini öğrenmeye çalıştıkları belirtildi.

Daha sonra Topal'ı tabancayla vuran şüphelilerin evdeki bir miktar parayı alarak uzaklaştıkları ve bir süre Kartepe'deki bir bağ evinde saklandıkları öğrenildi.

– Olay

Rahmiye Mahallesi Hamamlı Sokak'ta 16 Nisan'da, yalnız yaşayan babası Halil İbrahim Topal'ın evine giden Şaban Topal, babasını elleri bantlı ve kanlar içinde bulmuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Topal'ın öldüğünü belirlemişti.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, cinayet zanlısı veya zanlılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı.