GÜNCELLEME – Konya'da şiddet gördüğü gerekçesiyle eşini av tüfeğiyle öldüren kadın tutuklandı

KONYA (AA) – Konya'nın Sarayönü ilçesinde, kocasını uyuduğu sırada av tüfeğiyle öldüren kadın tutuklandı.

İmdat A. (53) Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi'ndeki evinde, akşam saatlerinde tartıştığı eşi Y.A'yı (47) darbetti. Sabaha karşı evdeki ruhsatlı av tüfeğini alan Y.A, yatakta uyuyan kocasına iki el ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, İmdat A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından İmdat A'nın cesedi, Sarayönü Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olay anında çiftin 12 ve 22 yaşlarındaki biri engelli iki çocuğunun da evde olduğu öğrenildi.

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen Y.A, verdiği ifadede suçunu itiraf ederek, 30 yıllık evliliği boyunca eşinden şiddet gördüğünü öne sürdü.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.