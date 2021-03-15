GÜNCELLEME – Manisa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 ölü

MANİSA (AA) – Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü.
Emrah İçke'nin kullandığı 35 BP 045 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 AKG 484 plakalı kamyon, Soma-Bergama kara yolu Avdan Mahallesi Kavşağı yakınında çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan sürücü İçke ile Tayfun İndirik ve İlhan Merdin'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Aynı araçta bulunan ve Soma Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Uğur Kurşuncu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsünün ise gözaltına alındığı öğrenildi.