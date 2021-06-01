GÜNCELLEME – Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 tutuklama

MERSİN (AA) – Mersin merkezli 7 ilde, ağır hasar kayıtlı araçlar üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "nitelikli dolandırıcılık", "oto hırsızlığı", "resmi belgede sahtecilik", "suç delillerini gizleme, yok etme, saklama", "güveni kötüye kullanma" ve "mala zarar verme" gibi suçlara karıştığı iddia edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Zanlıların, ağır hasar kaydı bulunan araçları satın aldığını tespit eden ekipler, şüphelilerin çalıntı, yakalama ve haciz şerhi bulunan araçların motor ve şasi numaralarını değiştirip piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiklerini belirledi.

Mersin merkezli Konya, Bursa, Kütahya, Osmaniye, Yozgat ve Mardin'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda A.M.Y, H.Y, B,Y, M,K, F,K, H,K, M.H, H.C, Y.A, F.Y, V.Ç, K.Ç, E.A, M.M.Y, Z.G, M.D, A.U, H.G, M.K, E.T. ve Z.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, 4'üne ev hapsi verildi, 6'sı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.