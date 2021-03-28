GÜNCELLEME – Mersin'de muz sarartma tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

MERSİN (AA) – Mersin'in Anamur ilçesinde, muz sarartma tesisinde çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ören Mahallesi'nde faaliyet gösteren muz sarartma tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 arazöz de destek verdi.

Anamur Kaymakamı Aydın Memük, AA muhabirine, tesis çevresinde önlem alındığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ve Anamur itfaiyesinin yanı sıra Bozyazı, Aydıncık ve Gazipaşa ilçelerinden de ekipler sevk edildi. Fabrikadaki, olası yanıcı ve patlayıcı maddelerin riskine karşı da önleyici tedbirler alındı, çevre kontrolü sağlandı. Söndürme çalışmaları iyi şekilde devam ediyor."