GÜNCELLEME – Muğla'da üniversite öğrencisi kız evindeki kavgada öldü

MUĞLA (AA) – Muğla'da üniversite öğrencisi kız, evinde erkek arkadaşı olduğu öne sürülen kişiyle yaşadığı kavgada hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Zeynep Ş. (24) Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen A.K. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ikili arasında yaşanan arbedede bir süre sonra Zeynep Ş. yere yığıldı. Bunun üzerine A.K, 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım istedi.



112 Acil Servis ekibi, Zeynep Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bıçakla yaralı olduğu görülen A.K. ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Ölüm nedeninin tespiti için cesedi Muğla Adli Tıp Kurumuna götürülen Zeynep Ş'nin vücudunda kesikler ve boğazında morluklar olduğu belirtildi.

Muğla Adli Tıp Kurumu ön raporunda, Zeynep Ş'nin vücuduna aldığı bıçak darbesi sonucu öldüğü bilgisi yer aldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren A.K'nin ise milli boksör olduğu, tedavisinin ardından ifade işlemleri için emniyete götürüleceği öğrenildi.

– Cinayetin ardından tweet atmış

Öte yandan, A.K'nin, cinayetin hemen ardından kendisine ait Twitter hesabından "İki cana kıydınız, gözünüz aydın" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Zanlının paylaşımın sonuna iki Türk bayrağı emojisi koyması ise dikkati çekti.

A.K'nin paylaşımı, kısa sürede çok sayıda vatandaşın tepkisini çekti.