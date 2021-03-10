GÜNCELLEME – Myanmar'da güvenlik güçleri, grevdeki demir yolu çalışanlarının evlerini bastı

ANKARA (AA) – Myanmar'da güvenlik güçleri, askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasını protesto etmek için greve giden demir yolu çalışanlarının evlerine baskın düzenledi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, asker ve polisler, Yangon şehrinde sabah saatlerinde demir yolu çalışanlarının lojmanlarının bulunduğu Mingalar Taung Nyunt Mahallesi'ne baskın düzenleyerek grevdeki bazı çalışanları gözaltına aldı.

Yüzlerce asker ve polisin yer aldığı baskında güvenlik güçlerince 1000'den fazla demir yolu personeli ve aileleri lojmanlardan tahliye edildi.

Lojmanlar bölgesindeki giriş ve çıkışları tutan güvenlik güçleri, ilk etapta 3 lokomotif sürücüsünü gözaltına aldı, tahliye emrine direnilmesi durumunda silah kullanılacağı ve lojmanların yıkılacağı uyarısında bulundu.

Baskında, halkın demir yolu personeline bağışladığı gıda maddelerine de el konuldu.

Güvenlik güçlerinin baskınından günler önce Myanmar Demir Yolu Çalışanları Sendikası askeri yönetime karşı genel grev ilan etmişti.

Öte yandan, Yangon'da bugünkü darbe karşıtı protestoları bastıran güvenlik güçleri, Kuzey Okkalapa ilçesinde yaklaşık 200 protestocuyu gözaltına aldı.

– Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye, darbeyi kınamıştı. Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde en az 60 gösterici hayatını kaybetti, 1500'ün üzerinde kişinin tutukluluğu sürüyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.