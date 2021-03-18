GÜNCELLEME – Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanık hakim karşısında

SAKARYA (AA) – Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5'i tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Ferizli ilçesinde yeni inşa edilen cezaevi kampüsündeki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar fabrika sahiplerinden Yaşar C. ile Hasan Ali V, Erşan Ö, Asiye A, Aslı B, tutuksuz sanık Ahmet Ç, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık fabrika sahiplerinden Ali Rıza Ergenç C. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma salonu binası içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı.

Duruşmaya müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ve diğer izleyiciler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak alındı.

– Sanık ve avukatlarının beyanları dinlenildi

Mahkeme heyeti, yoklamayla başlayan duruşmanın 4'üncü gününde sanık ve avukatlarının, tarafların iddia ve ifadelerine ilişkin beyanlarını dinledi.

Sanık Erşan Ö, beyanında, iddiaları kabul etmediğini belirterek, "Yüce mahkemenize güvenerek tahliyemi talep ediyorum. Katılma talepleri konusunda takdir mahkemenindir." dedi.

Sanık Asiye A. da 7 yıldır fabrikada çalıştığını dile getirerek, "Buradaki sorun fabrikada üretim baskısı nedeniyle personelin fazla üretim malzemesiyle çalışmalarıydı. 7 yıldır tüm psikolojik baskıya rağmen görevimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Delil karatma, kaçma şüphem yoktur. 2 çocuk annesiyim, sabit ikamet sahibiyim, tahliyemi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık Aslı B, fabrikada iş güvenliği uzmanı olarak yaklaşık 1 yıl görev yaptığını, çalıştığı sürede denetlemeler olduğunu belirterek, "Denetlemeciler geldiklerinde ilk benim tuttuğum tutanaklara bakarlar. Denetlemeciler denetleme esnasında fazla patlayıcı madde görmediyse benim tutuğum tutanağın bir önemi kalmıyor çünkü onlar gördüklerini raporlar. Patlamadan 1 hafta-10 gün önce fabrikayla resmi olarak ilişiğim kesildi. İhmalimin olmadığını düşünüyorum. Bir ihmalim ve kusurum varsa cezama razıyım. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık Ahmet Ç. de beyanında, müşteki sanık olarak yargılandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Beni bulunduğum yerden, cehennemin içine çocuğunu kurtarmak için giren, patlamada hayatını kaybeden Halis Yılmaz'ın babası Muammer Yılmaz ağabey kurtardı. Ben ölmediğim, yaşadığım için yargılanıyorum. Beni tanıyan işçi arkadaşlarım benden şikayetçi olmadı. Patlamanın muska bölümü veya yanındaki depolardan çıktığını söyleyen müştekiler, patlamayı yaşamış insanlar. Patlama Çin Mahallesi'nde çıkmış olabilir ama bunu aklım almıyor. Çin Mahallesi'ndeki patlamanın 9 saniye sonra Sabahattin ağabeyin olduğu bölüme ulaşıp patlaması imkansız. 30 gün yoğun bakımda kaldım, ölümden döndüm. Doktorlar, 'Yaşamaz.' dedi. 'Ahmet ölsün, olay Çin Mahallesi'nde oldu.' diyelim diye pusuda bekliyorlar. 30 gün hastanede yattım, hiç kimse aramadı, 10 günlük entübenin ardından gözümü açınca sanık Ali Rıza Ergenç C. babamı aramış geçmiş olsun diye. Burada amaç farklı."

Sanık Hasan Ali V. de hakkındaki iddiaları kabul etmediğini, katılma taleplerinin mahkemenin takdirinde bulunduğunu belirterek, tahliyesini istedi.

Söz alan tutuksuz sanık Ali Rıza Ergenç C'nin avukatı, yazılı beyanlarını sunacaklarını belirtti.

Müşteki sanık Ahmet Ç'nin avukatı da suçlamaları kabul etmediklerini, müvekkilinin beyanlarına katıldıklarını ifade etti.

Tutuklu sanık Aslı B'nin müdafisi de müvekkilinin OSGB'ye bağlı olarak firmada kısmı zamanlı hizmet verdiğini, 26 Mayıs'ta OSGB'ye istifasını sunduğunu, kaza ve kaza öncesinde iş yerinde bulunmadığını, çalıştığı süre boyunca bütün mevzuat gereği yapması gereken işlemleri yerine getirdiğini, buna duruşmada ifade veren müştekilerin de tanıklık ettiğini savunarak, sanığın tahliyesini istedi.

Tutuklu sanık Asiye A'nın avukatı da fabrika sahiplerinin sorumluluktan kaçmak için taahhütname imzalattığını öne sürerek, müvekkili için tahliye talebinde bulundu.

Tutuklu sanık Hasan Ali V'nin avukatı da tahliye şartlarının oluştuğu kanaatinde olduklarını belirterek, takdirin mahkemede olduğunu kaydetti.

Tutuklu sanık Erşan Ö'nün müdafisi de müvekkilinin tahliyesini istedi.

– Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık Ali Rıza Ergenç C'nin tutuklanması talebinin reddine ve hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesini istedi.

Söz verilen sanık ve avukatları, tahliye taleplerini yineledi.

Mahkeme heyeti, fabrika sahibi tutuklu sanık Yaşar C. ve avukatının beyanlarının alınması için duruşmaya ara verdi.

– Süreç

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve olay yerine 50 kilometre mesafedeki kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı.

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kontrollü imha amacıyla Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisine getirilen fabrikadaki patlayıcıların 9 Temmuz'da saat 11.35'te kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada da 3 asker şehit olmuş, 8 jandarma personeli ile kamyon şoförü yaralanmıştı.

İlk patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında hazırlanan 27 sayfalık iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. Mahkemece kabul edilen iddianamede, 5'i tutuklu 7 kişinin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.