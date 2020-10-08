GÜNCELLEME – Samsun'da husumetlisi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı

SAMSUN (AA ) – Samsun'un Atakum ilçesinde aralarında husumet bulunan kişi tarafından silahla vurulan genç yaralandı.
İddiaya göre, Yenimahalle Ali Gaffar Okan Caddesi'nde sabaha karşı K.A. (21), arkadaşı Eren Ş'yi (22) arayarak yüz yüze görüşmek istedi.
Arkadaşı K.A'nın evinin önüne giden Eren Ş, küfürleşme meselesinden husumetli olduğu A.K. (21) ile karşılaştı.
Aralarında çıkan tartışmanın ardından A.K, tabancayla ateş ederek Eren Ş'yi yaraladı.
Sağlık ekiplerince Ondokuzmayıs Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Eren Ş. tedavi altına alındı.
Kaçan K.A. ve A.K. polis ekiplerince yakalandı.
Asayiş Şubesi Cinayet Bürosundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, K.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.