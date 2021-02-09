GÜNCELLEME – Samsun'da tartıştığı ağabeyini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

SAMSUN (AA) – Samsun'un Canik ilçesinde tartıştığı ağabeyini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.
Gürgenyatak Mahallesi'ndeki evlerinde gece saatlerinde alkol aldıkları iddia edilen A.K. (40) ile ağabeyi Cengiz K. (42) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K, ağabeyini bıçakladı.
Cengiz K, olay yerinde hayatını kaybetti.
Şüpheli A.K. ise Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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