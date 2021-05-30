GÜNCELLEME – Samsun'da tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

SAMSUN (AA) – Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Emirefendi Mahallesi'ndeki evlerinde Faruk Y. (36) ile eşi Kamile Y. (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Faruk Y, mutfaktan aldığı bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İlçedeki özel hastaneye kaldırılan iki çocuk annesi Kamile Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Faruk Y, adliyeye sevk edildi.

Çiftin komşusu Zennube Aydın, gazetecilere, saat 04.30'da sesler üzerine uyandığını belirterek, "Büyük kızı bana 'Annemi babam bıçakladı, koş teyze bize gel.' dedi. Gittiğimde komşular da gelmişti, tampon yapıyorlardı. Hastaneye gittiğinde yaşıyordu ama orada vefat etti." dedi.

Aydın, çiftin sık sık tartıştıklarını ifade ederek, "Boşanacaklardı zaten. 'Zennube, Azrailim ile yaşıyorum.' diyordu. Azraili aldı onun canını. Kocası pandemiden dolayı cezaevinden çıktı. Yarın da tekrar cezaevine girecekmiş. O zaten bıçağını önceden büyük kızının önünde hazırlamış. Bundan 3 ay önce eşinin başına silah dayamış ama ateş almamış. Sonra uzaklaştırma almış. Bu sefer de 'Uzaklaştırmayı kaldırmazsan çocukları öldüreceğim.' demiş." diye konuştu.