GÜNCELLEME – Samsun'da tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

SAMSUN (AA) – Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.
Halk Eğitim Merkezinde usta öğreticilik yapan Mihrican E. (46) ile mühendis olan eşi Oğuz Kağan E. (51) arasında Ulugazi Mahallesi'ndeki evlerinde tartışma çıktı.
Tartışma sırasında eşini boğazından bıçaklayan Oğuz Kağan E, 112'yi arayarak olayı haber verdi.
Eve giden polis ve sağlık ekipleri, Mihrican E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Babaannesinin yanında kalan lise son sınıf öğrencisi oğlunun yanına giden Oğuz Kağan E, olayı anlattıktan sonra evine dönerken polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kadının cesedi, incelemenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çiftin İstanbul'daki tıp fakültesinde öğrenim gören kızlarının da olduğu öğrenildi.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.