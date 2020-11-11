GÜNCELLEME – Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA (AA) – Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri jokey 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Viranşehir – Diyarbakır kara yolunun 23'üncü kilometresinde plakaları öğrenilemeyen İsmail Çizik (20) idaresindeki otomobil ile Enver Öcal'ın (33) kullandığı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile Aydın Çizik (25) 112 Acil Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İsmail Çizik ile Enver Öcal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Aydın Çizik'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden İsmail Çizik'in jokey olduğu ve Diyarbakır'da düzenlenen at yarışının ardından memleketi Şanlıurfa'ya amcası Aydın Çizik ile dönmeye çalıştığı öğrenildi.

Enver Öcal'ın ise Viranşehir ilçesinde bir banka şubesinde müdür olarak görev yaptığı belirtildi.