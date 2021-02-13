GÜNCELLEME – Somali'de parlamento binasının girişinde bulunan güvenlik kontrol noktasındaki patlamada 2 kişi öldü

Yazan:
Alaturka Online
-

MOGADİŞU (AA) – Doğu Afrika ülkesi Somali'de parlamento binasının girişindeki güvenlik kontrol noktasında meydana gelen şiddetli patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Başkent Mogadişu'da parlamento binasının girişindeki güvenlik kontrol noktasında, patlayıcı yüklü bir araç infilak ettirildi.

Aamin Ambulans Hizmetlerince yapılan açıklamaya göre, saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

Patlamada araç ve çevredeki iş yerlerinde hasar oluşurken, bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Terör örgütü Eş-Şebab, ülkede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Advertisements

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?