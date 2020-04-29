GÜNCELLEME – Tunceli'de kayıp Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in naaşına ulaşıldı

TUNCELİ (AA) – Tunceli'de, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'ndaki tatbikatında botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in naaşına ulaşıldı.

Güneş'i (36) bulmak için kentte sürdürülen çalışmalarda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra Ankara, İstanbul ve Antalya'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri ile Ankara ve Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Uzuçayır Baraj Gölü'nün Atatürk Mahallesi'ndeki Öğretmenevi mevkisinde bir erkek cesedine rastladı.

Ekipler, cesedi sudan çıkararak Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Burada yapılan kimlik tespitinde cesedin kayıp Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'e ait olduğu belirlendi.

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "44'üncü günde Munzur Çayı'nda eğitimde suda kaybolan şehit Uzman Jandarma Yılmaz Güneş kardeşimizi bulduk. Düştüğü Anafatma mevkisinden 15 kilometre ileride Uzunçayır Baraj Gölü'nde öğretmenevimizin olduğu civarda. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki görev öncesi yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada iki rafting küreği bulmuştu.