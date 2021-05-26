GÜNCELLEME – Yalova'da uygulama noktasında aracın çarptığı polis memuru şehit oldu

YALOVA (AA) – Yalova'da uygulama noktasında bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan polis, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Yalova-Bursa kara yolunda gece saatlerinde uygulama noktasında görevli polisler, Z.İ'nin (19) kullandığı aracı durdurmak istedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek dışarı çıkan ve ehliyetsiz olduğu öne sürülen Z.İ, "dur" ihtarına uymayıp kaçarken polis memuru Mustafa Emanetoğlu'na (48) çarptı.

Ağır yaralanan Emanetoğlu, kaldırıldığı Yalova Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis memuruna çarpıp kaçan Z.İ. ile beraberindeki S.Y. (18) ve S.İ'nin (17) bulunduğu otomobil, ekipler tarafından bir saat süren kovalamacanın ardından durduruldu. Sürücü ile diğer iki kişi gözaltına alındı.

Şehit polisin naaşının, Valilik bahçesinde yapılacak törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kocaeli'nin Kandıra ilçesine gönderileceği öğrenildi.