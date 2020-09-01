GÜNCELLEME – Zonguldak'ta muska yazarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheliler serbest bırakıldı

ZONGULDAK (AA) – Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, muska yazarak haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kozlu Jandarma Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Sivriler köyünde halkın dini inançlarını kullanıp muska yazılarak haksız kazanç elde edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada 71 muska ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.E, F.E. ve H.G, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla salıverildi.