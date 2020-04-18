GÜNCELLEME – Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden aranan hükümlü tutuklandı

ZONGULDAK (AA) – Zonguldak'ta, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmesi üzerine yakalanan firari hükümlü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kırat bölgesindeki bir tekel bayisinin açık olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Bölgeye giden ve bayinin kapalı olduğunu gören ekipler, çevrede yaptıkları araştırmada, yakındaki ikametgahın önünde alkol alan 2 kişiye kimliklerini sordu. Şahısların kimlik göstermemek için bahane üretmesi üzerine ekipler, şüphelileri kimlik tespiti için polis merkezine götürmek istedi.



Ekiplere mukavemet gösteren ve ormanlık alana kaçmaya başlayan zanlılar, kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüphelilerden İ.K. (66) ile "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.K. (62) gözaltına alındı.



"Kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçunu işleyen zanlılara, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için de ayrıca 3 bin 180'er lira idari para cezası uygulandı.



Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından şüphelilerden İ.K. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, firari hükümlü İ.K. ise tutuklandı.