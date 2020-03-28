Günde 6 bin gaz tesisatı kontrolüyle karantinadaki evler de güvende

ANKARA (AA) – MURAT TEMİZER – Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, doğal gaz dağıtım şirketlerinin, kullanıcı değişimi nedeniyle iç tesisatın projeye uygunluğunun tespiti için her gün yaklaşık 6 bin iç tesisat kontrolü ve gaz açma işlemi gerçekleştirdiklerini belirterek "Ekiplerimiz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantina altındaki evlerde dahi iç tesisat kontrollerini aksatmadan devam ettiriyorlar." dedi.

Arslan, salgın nedeniyle doğal gaz dağıtım sektöründe alınan önlemleri ve atılan adımları, AA muhabirine değerlendirdi. Salgın nedeniyle vatandaşların çoğunun evde olduğunu anımsatan Arslan, doğal gaz dağıtım şirketlerinin gaz arzının aksamaması için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ifade etti.

Arslan, şirketlerin, iç tesisatların belirli güvenlik şartlarına uygun olup olmadığını abonelik değişimlerinde rutin olarak kontrol ettiğini belirterek "Yaşanan süreçte yeni gaz açma ve ikinci gaz açma işlemlerinde şu ana kadar bir aksama söz konusu olmadı. Şirket çalışanlarımızın vatandaşlarla olan temasını kısıtlamak amacıyla eldiven, maske, gerektiğinde kullanılmak üzere tulum giyilmesi gibi uygulamaları başlattık. Doğal gaz dağıtım şirketleri kullanıcı değişimi sebebiyle iç tesisatın projeye uygunluğunun tespiti için her gün yaklaşık 6 bin iç tesisat kontrolü ve gaz açma işlemi gerçekleştiriyor. Bu sayıda işlemin gerçekleşmesi bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Ekiplerimiz karantina altındaki evlerde dahi iç tesisat kontrollerini aksatmadan devam ettiriyorlar." diye konuştu.

Doğal gaz dağıtım sektörü olarak 72 dağıtım şirketinin 16 milyondan fazla aboneye kesintisiz gaz arzı sağladığını kaydeden Arslan, "İçinde bulunduğumuz kritik süreçte vatandaşlarımızın herhangi bir kesintiye maruz bırakılmayacak şekilde doğal gaz kullanımına devam edeceğinin bilinmesini isteriz. Bu konuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK koordinasyonunda gerekli tedbirler alınmış ve uygulamalar şubattan itibaren başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

– Belediyelerle görüşme yapıldı

Arslan, dağıtım şirketlerinin en önemli sorunlarından birinin kazılardan dolayı gaz, elektrik ve su şebekelerine verilen hasarlar sonucunda hizmetin durdurulmak zorunda kalınması olduğunun altını çizerek vatandaşların mağduriyetinin engellenmesi için belediyelerle görüşüldüğünü anlattı.

Salgın tedbirlerinin devam ettiği sürece belediyelerin altyapı tesislerinin zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını istediklerini aktaran Arslan, birçok belediyenin bu konuda karar aldığını söyledi. Arslan, doğal gaz faturalarının ödenmesi için bankaların online işlem seçeneğinin kullanılmasını tavsiye ettiklerine işaret ederek şunları kaydetti:

"Ancak bir kısım müşterinin halen müşteri merkezleri üzerinden işlem yapmak istediğini görüyoruz. Bankaların bir kısmı çalışma saatleri kısaldığı için doğal gaz faturası tahsilatı yapmıyor. Benzer şekilde çeşitli ödeme noktalarında da doğal gaz ve elektrik tahsilatları durduruldu. Sosyal izolasyonun sağlanması açısından dağıtım şirketlerinin abonelere sunduğu ödeme imkanları büyük önem arz ediyor. Doğal gaz dağıtım sektörü olarak gelişen teknolojileri vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz. Vatandaşlarımız doğal gaz abonelik başlatma ve sonlandırma, fatura ödeme gibi başvuru ve işlemlerini evlerinden çıkmadan internet üzerinden rahatlıkla yapabilirler. Doğal gaza ilişkin acil durum ihbarlarını "187 Doğal Gaz Acil Hattı"ndan ücretsiz olarak yapabilirler. Bu konularda şirketlerimizin yeterli altyapısı mevcuttur."