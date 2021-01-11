GÜNDEM / 11 Ocak 2021

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Sultanbeyli ve Çekmeköy ilçe kongrelerine katılacak.

(İstanbul/16.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kasım 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim 2020 dönemi iş gücü ile Kasım 2020 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldikten sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Dağlık Karabağ konusunda bir araya gelecek.

(Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Fransa'nın ev sahipliğinde iklim konulu Tek Gezegen Zirvesi video konferans yoluyla yapılacak.

(Paris)

4- Endonezya'da düşen yolcu uçağına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Cakarta) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davaya devam edilecek.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 18. haftası Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa maçlarıyla tamamlanacak.

(Erzurum/16.00/Antalya/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'in 13. haftasından ertelenen Akhisarspor-Adanaspor maçı yapılacak.

(Manisa/19.00) (Fotoğraflı)

3- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo maçıyla başlayacak.

(Mersin/15.00) (Fotoğraflı)

4- Profesyonel Tenisçiler Birliği turnuvası Antalya Açık'ta ana tablo maçlarına devam edilecek.

(Antalya/10.00) (Fotoğraflı)

5- Judoda milli sporcuların da katılacağı "Doha Masterler Müsabakaları" Katar'da başlayacak.

(Katar/11.00)

ÖZEL HABER

1- Sosyal medya, borsa manipülatörleri için avlanma alanına döndü

– Piyasa dolandırıcıları, sosyal medya ya da çeşitli mesajlaşma uygulamalarında kurdukları gruplarla bireysel yatırımcıları tuzaklarına çekmeye çalışırken, SPK, Borsa İstanbul ve profesyoneller, birbiri ardına verdikleri mesajlar ile yatırımcıları bu tuzaklara karşı uyarmaya devam ediyor

– Gedik Yatırım Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan:

– "Yatırımcılar; kimsenin milyonlarca liralık para cezası, hatta hapis cezasını göze alarak arkasında kötü bir niyet ya da çok büyük bir cehalet olmadan size yardımcı olmaya çalışmayacağını bilmeli

– AA Finans Analisti ve stratejist Cüneyt Paksoy:

– "Yatırımcı sayısı artarken özellikle sosyal medya üzerinden ve oluşan gruplardan yatırımlarını yönlendirme tercihi yapanların dikkatli olmamaları durumunda ciddi zarara uğrama ihtimalleri bulunuyor"

– "Yatırımcı disiplinini korumak, gerçekçi bilgi ile profesyonel kurum ve bireylerden destek almak, ayakları yere basmayan, öneri verme ve hesap yönetme yetkisi olmayanların yönlendirmelerinden uzak durmak, borsada uzun soluklu kalabilmenin birincil şartıdır"

(Bekir Gürdamar/Yunus Türk/İstanbul)

2- BES kumbarasındaki birikim 2020'de 170 milyar lirayı aştı

– 2020 sonu itibarıyla BES'te katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 158 milyar 347,4 milyon lirayı, otomatik katılımdaki toplam fon büyüklüğü ise 11 milyar 787,4 milyon lirayı buldu

– Geçen yıl katılımcı fon tutarı 35 milyar 210 milyon lira ve devlet katkısı fon tutarı 3 milyar 991,3 milyon lira artış gösterdi

– BES ve OKS katılımcı fonlarının 119 milyar 561,6 milyon lirası faizli, 28 milyar 836,3 milyon lirası faizsiz fonlarda değerlendiriliyor

– BES ve OKS katılımcılarının toplam sayısı 13 milyona yaklaşırken, sistemden emekli olanların sayısı 137 bin 676'yı aştı

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

3- GRAFİKLİ – Terör örgütü DEAŞ'a 2020'de ağır darbe vuruldu

– Türkiye, barış ve huzuru bozmaya çalışan, insanların en mutlu günlerini kana bulayan, yaşlı ve çocukları hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü DEAŞ'a karşı etkin mücadelesini geçen yıl da büyük bir kararlılıkla sürdürdü

– Güvenlik güçleri, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çok sayıda kentte kanlı eylem planlayan teröristlerin oyununu bozdu

– Geçen yılki operasyonlarda aralarında DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in de bulunduğu 333 şüpheli tutuklandı

(Volkan Kaşik/Malatya)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.