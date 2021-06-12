GÜNDEM / 12 Haziran 2021

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Anadolu Efes Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul edecek.

(İstanbul/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi Batıkent Murat Karayalçın Meydanı açılış törenine katılacak.

(Ankara/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenecek "Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü Paneli"ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince hazırlanan "İmam Hatip Önderleri" kitabının tanıtım toplantısına katılacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ahlat ve Adilcevaz Belediyelerini ziyaret edecek. Ahlat-Karahasan-Malazgirt Yolu Açılış Töreni'ne katılacak Karaismailoğlu, Malazgirt'te ziyaretlerde bulunacak.

(Bitlis/11.45-13.00/Muş/15.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- G7 ülkeleri liderleri, İngiltere'nin ev sahipliğindeki zirvenin ikinci gününde bir araya gelecek.

(Cornwall) (Fotoğraflı)

2- Cezayir'de halk erken genel seçim için sandık başına gidecek.

(Cezayir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) A Grubu'ndaki Galler-İsviçre, B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya ve Belçika-Rusya maçlarıyla devam edilecek.

(Bakü/16.00/Kopenhag/19.00/Saint Petersburg/22.00) (Fotoğraflı)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ndeki 10. maçında Japonya ile karşılaşacak.

(Rimini/14.00)

3- Macaristan'da düzenlenen Dünya Judo Şampiyonası'nın yedinci gününde milli sporculardan +100 kiloda Cemal Erdoğan mücadele edecek.

(Budapeşte)

4- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) tek kadınlar finalinde Çek Barbora Krejcikova ile Rus Anastasia Pavlyuchenkova karşı karşıya gelecek.

(Paris/16.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Marmara Denizi'ndeki müsilaj uçakla havadan görüntülendi

– Bursa'dan havalanan uçakla Marmara Denizi üzerinde yapılan uçuşta, müsilajın en çok Mudanya, Gemlik Körfezi, Gebze ve çevresi, İstanbul'da Anadolu Yakası'nın kıyı alanları ve Adalar civarında toplandığı görüldü

– Pilot Burak Yürekli:"Müsilaj, Marmara Denizi'nde maalesef hepimizin hoşlanmadığı bir problem. Belli bölgelerde yoğunlaşma var. Daha çok su akıntısının olmadığı, körfez gibi alanlarda birikmeler mevcuttu"

(Büşra Nur Yılmaz/Ali Atmaca/Bursa)

2- ASELSAN için yerlileştirilen mekanizma, yurt dışından sipariş topluyor

– Yurt dışından özel lisansla ihraç edilebilen ve ASELSAN'ın uzaktan komutalı silah sistemleri için yerlileştirilen esnek mermi yolu, Türk savunma sanayisinin yeni ihraç ürünlerinden biri haline geldi

– Anova Ar-Ge Teknolojileri Kurucu Ortağı Dursun Öner:

– "Son zamanlarda özellikle yurt dışından ciddi bir talep olmaya başladı. Avrupa ve Amerika'daki firmalara da ihracata başlıyoruz"

– "Hava platformundaki tasarımımız bitti, özel bir projede kullanılacak. Bunu da kalifiye ederek müşterilerimize sunmaya 2021'den itibaren başlayacağız"

(Göksel Yıldırım/Ankara)

3- Borsadaki şirketlerden ilk çeyrekte 34,4 milyar liralık net kar

– Yeni tip koronavirüs salgınının etkilerinin ölçümlendiği geçen yılın ilk çeyreğinden bu yılın aynı dönemine kadar geçen süreçte, BIST 100 altında işlem gören şirketlerin genel olarak süreci fırsata çevirdiği ve net karlarını yüzde 128 artırdığı görüldü

– BIST 100 endeksi altında işlem gören ve finansal sonuçlarını yayımlayan şirketlerden 85'i kar, 13'ü zarar açıkladı

– Salgın döneminde tedarik sıkıntısı yaşanması ile talebin arttığı çelik sektöründe faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik, ilk çeyrekte 2 milyar 617,7 milyon lira ile en fazla net kar elde eden şirket oldu

– Pegasus uçuşlarının durduğu bu süreçte en fazla zarar yazan şirket olurken, kargo taşımacılığına yönelen THY karını en fazla artıran şirket olarak kayıtlara geçti

– Geçen yılın ilk çeyreğinde net kar büyüklüğü açısından ilk 10'da olan VakıfBank, ASELSAN, Turkcell ve Halk Bankası listeden çıktı, bu şirketlerin yerine Türk Telekom, Ford Otosan, Şişe ve Cam Fabrikaları ile Ereğli Demir ve Çelik girdi

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

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