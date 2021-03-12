GÜNDEM / 12 Mart 2021

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

– Toplantıya, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı – Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İstiklal Marşı'nın 100. Yılını Anma Töreni ve İstiklal Sergisi Açılışı" ile "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı"na katılacak.

(Ankara/10.00/11.30) (Fotoğraflı – Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, EYT heyeti ile görüşecek, kanaat önderleri ve muhtarlarla buluşacak, Turgutlu Belediye Başkanlığını ve Ahmetli ilçesinde esnafı ziyaret edecek.

(Manisa/09.00/16.15) (Fotoğraflı – Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde "Gayrimenkul Sektör Seminerleri" programına katılacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı – Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Karadeniz Ereğli Şahinde Hayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak, Terzi İlkokulu'nu, Zonguldak Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nu, valiliği, belediye başkanlığını ve AK Parti Zonguldak İl Başkanlığını ziyaret edecek, Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları'na iştirak edecek.

(Zonguldak/09.30/16.00) (Fotoğraflı – Görüntülü)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Midyat, Ömerli, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Mardin/10.45/16.00) (Fotoğraflı – Görüntülü)

4- TBMM'de "100. Yılında İstiklal Marşı Sempozyumu" düzenlenecek. Sempozyumun açılış törenine, TBMM İdare Amiri Alpay Özalan katılacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı – Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kimya Sektör Platformu tarafından gerçekleştirilecek "Türkiye Kimya Sektör Şurası"na video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı – Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene, HAYGEM Projesi tanıtımına ve sektör toplantısına iştirak edecek.

(Erzurum/10.00/10.40) (Fotoğraflı – Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin beklenti anketi istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

4- TÜİK, ocak ayı sanayi üretim, perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Myanmar’da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara) (Fotoğraflı – Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Mısır Apartmanı'ndaki "Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi"nin açılışına katılacak.

(İstanbul /10.00) (Fotoğraflı – Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ordu'da ziyaretlerde bulunacak, Ordu Yeni Stadı'nı ve Spor Lisesi inşaatını inceleyecek, sporcularla bir araya gelecek, milli sporcu Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız ve ailesini ziyaret edecek.

(Ordu/10.30/17.00) (Fotoğraflı – Görüntülü)

2- Süper Lig'de 30. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı – Görüntülü)

3- TFF 1. Lig'de 26. haftanın ilk maçında GZT Giresunspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk edecek.

(Giresun/19.00) (Fotoğraflı)

4- Misli.com 3. Lig 2. Grup'ta 25. hafta mücadelesi Belediye Kütahyaspor-Yozgatspor 1959 maçıyla tamamlanacak.

(Kütahya/14.00) (Fotoğraflı)

5- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk edecek; Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30/Valensiya/23.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybolda Sırbistan'da düzenlenen 2021 CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin 1. turunda Türkiye, üçüncü maçında Bulgaristan'la karşılaşacak.

(Vrnjacka Banja/21.00)

7- Karatede Türkiye'nin ev sahipliğindeki sezonun ilk uluslararası organizasyonu Karate 1 Premier Lig başlayacak.

(İstanbul/09.00/20.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- "Turizmin başkenti" Antalya, bu sezonda da Rusların tatil adresi olacak

– TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin:

– "Putin'in açıklaması turizm camiasını rahatlattı. Şu ana kadar yapılan Rusya ve Ukrayna üzerinden rezervasyonlar 2019 verilerine yaklaştı"

– "Turizmde 'her şey dahil' sisteminin geliştiricisi olarak bilinen Cem Kınay:

– "Türkiye, Rusya pazarı için çok avantajlı. Güvenli turizm sertifikasının meyvelerini bu sene alacağız"

– AKTOB Başkanı Erkan Yağcı:

– "Rusların en fazla tercih ettiği destinasyonların başında Antalya geliyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda da Rusya'dan turist akışının artarak devam edeceğine inanıyoruz"

– Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı:

– "Rusya'dan rezervasyonlar güzel gidiyordu. Putin'in açıklamasından sonra daha yoğun rezervasyon olacak"

(Ayşe Yıldız/Hatice Özdemir Tosun/Antalya)

2- "Kapsamlı bir anlaşma Birleşik Krallık-Türkiye ilişkileri için parlak bir gelecek sunabilir" beklentisi

– Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott:

– "Aramızda daha kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması yapabilirsek o zaman İngiliz-Türk ticareti ve yatırımı için gerçekten çok parlak bir gelecek söz konusu olacak"

– "Birleşik Krallık yeni tedarikçiler arıyor. Coğrafi olarak yakın, düşük maliyetli, geniş yelpazede ve Avrupa standartlarında üretim yapabilen ülkelere ihtiyaç var. Türkiye, bu tanıma uyuyor"

(Gökhan Ergöçün/Aysu Biçer/İstanbul)

3- Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü araçla düzenlediği Güvenpark'taki saldırının üzerinden 5 yıl geçti

– Saldırıda, duraklarda otobüs bekleyen 4'ü çocuk 36 kişi hayatını kaybetti, 32'si çocuk 344 kişi yaralandı, yaralananlar arasında bulunan 6 aylık hamile Songül Yılmaz'ın karnındaki bebek, terör saldırısının en küçük kurbanlarından oldu

– Olayın faillerinden biri 37 kez, 2'si birer kez "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırıldı, 6 sanığa ise 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verildi

(Cemil Murat Budak/Tanju Özkaya/Ankara)

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