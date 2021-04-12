GÜNDEM / 12 Nisan 2021

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi resmi törenle karşılayacak. Erdoğan ve Dibeybe, baş başa görüşecek, Türkiye-Libya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi oturumuna katılacak. Anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından Erdoğan, Dibeybe onuruna akşam yemeği verecek.

(Ankara/16.00/16.15/17.15/18.15/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde MYK Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek, ardından basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK Konferans Salonu'nda düzenlenecek "333 Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınının Atama Töreni"ne katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçen hafta çıkan yangında zarar gören Kızılcahamam Kasaplar Çarşısı'nda esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Libya Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Ali Ebu Heyse ve Libya Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı İmran Muhammed Abdünnebi ile bakanlıkta görüşecek.

(Ankara/10.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakırköy-Kirazlı metro hattında incelemelerinin ardından basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

5- TÜİK, şubat ayı iş gücü istatistikleri ile inşaat maliyet endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşini darbeden İbrahim Zarap'ın Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlanacak.

(Samsun/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabında takımlar Konya-Konya parkurunda yarışacak.

(Konya/11.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Süper Lig'in 34. haftası Kasımpaşa-Helenex Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe-Gaziantep ve Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/16.00/19.00/Antalya/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda TOFAŞ'ı konuk edecek. (Fotoğraflı)

4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinin ilk maçında Ziraat Bankkart, Fenerbahçe HDI Sigorta'yla karşılaşacak.

(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 3'üncülük mücadelesinin ilk maçında Arkas Spor ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.

(İzmir/15.00) (Fotoğraflı)

6- AIBA Dünya Gençler Boks Şampiyonası Polonya'nın Kielce kentinde sürüyor.

ÖZEL HABER

1- RAHMET VE BEREKET AYI: RAMAZAN – Maddi ve manevi hastalıklara şifa ramazan yarın başlayacak

– Dünya genelinde geçen yıl olduğu gibi bu sene de Kovid-19'un gölgesinde ihya edilecek ramazanın ilk orucu için bu gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak

– Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilk teravih namazı evlerde kılınacak

– Yarın, ilk iftar Hakkari'de son iftar Edirne'de açılacak

– İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Demirel:

– "Bu mübarek ay, bizlere Rabb'imize yaklaşma, tövbe edip arınma, günah ve hatalarımızla yüzleşme fırsatı sunmaktadır. Kovid-19 salgını nedeniyle sofralarımızı paylaşamasak da dualarımızda birbirimizi hatırlamalıyız"

– "Allah'ın izniyle insanlık, Kovid-19'u uzak olmayan bir gelecekte yenecektir. Bizi yavaşlatan, mekanlarımıza hapseden bu şerden varoluşun anlamı üzerine tefekkür ederek büyük hayırlar üretebiliriz"

(Fırat Taşdemir/Ankara)

2- KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR – "Bir daha evlatlarıma sarılamayacağım diye korktum"

– Hemşire Nezehat Yaman:

– "Küçük kızım hiç yanımdan ayrılmazken yanıma yanaşmadı, kapıma bile gelmedi. 13 yaşında bir oğlum var, 'anne eğer bana bir şey olmayacaksa yanına geleyim mi' diye sordu. O an çok duygulandım"

– "Çok zorlu bir süreç geçirdim. Kovid-19'un bütün belirtileri, öksürük, ateş, titreme, ağrı, solunum sıkıntısı gibi semptomların hepsini yaşadım"

(Mehmet Emin Gürbüz/Bolu)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.