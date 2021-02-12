GÜNDEM / 12 Şubat 2021

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ek binasıyla Çayeli Eğitim Fakültesi ek binası açılış programına iştirak edecek, partisinin Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, Konya, Malatya, Mardin, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon, Van İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongrelerine canlı bağlantıyla katılacak.

(Rize/13.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Altındağ Spor Salonu'nda AK Parti İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'ne katılacak. Kongreye, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de iştirak edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Arttırılması Projesi'nin çevrim içi tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan Komando Yüzbaşı Burak Coşkun, Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine iştirak edecek.

(Ankara/13.10) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Ticaret Odası Ödül Törenine katılacak, Kemalpaşa Mezarlığı'nı ziyaret edecek, Buca'daki selde hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulunacak.

(İzmir/14.00/15.45/16.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İhtisas Serbest Bölgeleri Tanıtım Toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri ile şubat ayına ilişkin beklenti anketi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00 )

4- TÜİK, Aralık 2020 dönemi sanayi üretim, perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İzmir'in Çeşme ve Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki hortuma ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İzmir/Balıkesir)

SPOR

1- Süper Lig'in 25. haftası Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla başlayacak.

(Rize/19.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 1. Lig'in 21. haftasının ilk maçı Ankaraspor ile Altınordu arasında oynanacak.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

3- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta Çankaya Üniversitesi-İzmit Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı)

4- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 18. haftanın ilk maçında Ankara Anadolu Basket ile Semt77 Yalovaspor karşılacak.

(Ankara/18.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 28. haftası Karayolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasıyla başlayacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 13. hafta MYK Hentbol-Nilüfer Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)

7- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık, ana tablo maçlarıyla devam edecek.

ÖZEL HABER

1- DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR – "Bir kadının down sendromlu kızı ve yakınlarıyla vedalaşma anları bizi derinden etkiledi"

– Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde görev yapan Uzm. Dr. Ömer Küçükdemirci:

– "Yoğun bakımda yatan kadın hastamızın 16 yaşlarında down sendromlu kızı vardı. Durumu kötü olmasına karşın sürekli 'kızım ne olacak' diye onu düşünüyordu. Bir gün kendi telefonumdan görüntülü arayarak kızıyla görüşmesini sağladım. O kadının kızı ve yakınlarıyla vedalaşma anları bizi derinden etkiledi. Kısa süre sonra zaten o hastamızı kaybettik"

– "Maalesef halen işin ciddiyetini anlamayan insanlarımız var. Onlara tavsiyem, nefeslerini sık aralıklarla 30 saniye boyunca tutmaya çalışsınlar. O zaman hastaların neler çektiğini daha iyi anlayacaklardır"

(Gökhan Gücüklüoğlu/Sinop)

2- Karla kaplı Munzur ve Mercan dağlarının "Fıratlar"ı teröristlerin korkulu rüyası oldu

– Erzincan'da kar kış demeden kırsalda teröristlerin izini süren komandolar, arama tarama faaliyetleri ve operasyonlarla teröristlere göz açtırmıyor

– Bölgede son 3 yılda başarılı operasyonlarla bölücü terör örgütü PKK'ya ağır darbe indiren jandarma timleri, kar ve zorlu arazi şartlarında sırtlarındaki 40 kilogramlık teçhizat, keskin nişancı tüfeği ve makineli tüfeklerle operasyonlarını sürdürüyor

– Refahiye Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Onur Güven:

– "Kahraman jandarma komandolarımız Erzincan bölgesinde her türlü iklim ve hava şartlarında, ormanlık ve kayalık arazi kesimlerinde gece gündüz demeden 7 gün 24 saat esasına dayalı kesintisiz olarak vatandaşlarımızın huzurunu ve bölgenin güvenliğini sağlamak amacıyla görev yapmaktadır"

(Kemal Özdemir/Erzincan)

3- "Türk astronot" için gerekli yetkinliğe sahip 3 aday seçilecek, bunlar 2 yıl eğitim görecek

– Aday astronotların belirlenen bilim misyonunu gerçekleştirebilmek için geçtiği eğitim sürecinin ardından, uluslararası iş birliği programları dahilinde takvim belirlenecek

– Astronot adaylarının bilim, teknoloji, mühendislik veya matematik alanlarda eğitimi olmasının yanı sıra belirlenen fiziksel şartları sağlaması gerekiyor

(Sevgi Ceren Gökkoyun/Ankara)

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