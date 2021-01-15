GÜNDEM / 15 Ocak 2021

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi'nde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Resim Heykel Müzesi Restorasyon Sonrası Açılış Programına katılacak.

– Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde DEİK Yönetim Kurulu üyelerini kabul edecek.

(İstanbul/14.00/15.00) (Fotoğraflı – Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Keşan Kent Müzesi ve Keşan Belediyesi ile Tekirdağ Valiliğini ziyaret edecek.

(Edirne/11.00/12.00/ Tekirdağ/16.00) (Fotoğraflı – Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 25. Dönem Kadın Polis Özel Harekat Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı – Görüntülü)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mevlana Meydanı Yenileme ve Dönüşüm Projesinin Temel Atma Töreni'ne ve Şehit Yunus Mermer Camisi'nin açılışına katılacak.

(Konya/10.30/11.30) (Fotoğraflı – Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin İl Kadın Kolları Kongresine katılacak.

(Rize/14.00) (Fotoğraflı – Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hatay Valiliği, Hassa Belediyesi, Bayezid-i Bistami Türbesi, İskenderun Belediyesi, İskenderun Limak Limanı'nı ziyaret edecek, Hatay Altınözü yol çalışmaları ile Kırıkhan Kızılkaya şantiyesinde incelemelerde bulunacak.

(Hatay/10.00/17.00) (Fotoğraflı – Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin beklenti anketi istatistiklerini, kasım ayına ilişkin kısa vadeli borç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Endonezya'da düşen yolcu uçağına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Cakarta) (Fotoğraflı – Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı – Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 19. haftasının ilk maçında Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı – Görüntülü)

2- Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekilecek.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı – Görüntülü)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

4- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin Kuzey Makedonya'da yapılan C Grubu mücadelesinde 3. maçında Bosna Hersek'le karşılaşacak.

(Üsküp/20.00)

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası, Frutti Extra Bursaspor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Bursa/19.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- SALGININ DÜNYA EKONOMİSİNE ETKİLERİ – Kovid-19 salgını, Rusya'da işsizliği ve yoksulluğu artırdı

– Son 6 yıldır kısır ekonomik büyüme sorunuyla boğuşan Rus ekonomisi, 2020'de Kovid-19 salgını ve petrol piyasalarındaki çalkantılarla yeni sıkıntılarla yüzleşmek zorunda kaldı

– Ülkede enflasyon 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, işsizlikte yaşanan artış yetkililerin endişe yaşamasına neden oldu

– Analistler, Rusya Merkez Bankası'nın bütçe açığını kapatmaya yetecek kadar rezervleri bulunduğuna ancak G7 ülkelerinin yaptırımlara yönelik eğilimleri nedeniyle Rusya'nın para kaynaklarına da ihtiyacı olduğuna işaret ediyor

– ABD'deki yeni yönetimin Rusya'ya yönelik tavrı, Kovid-19 virüsünde ortaya çıkabilecek yeni mutasyonlar ve buna bağlı olarak yaşanabilecek yeni kısıtlamalar, Rus ekonomisi için 2021'deki yeni riskler olarak ön plana çıkıyor

(Emre Gürkan Abay/Moskova)

2- Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası Başkanı Chris Gaunt: "Türkiye, büyüme potansiyeli yüksek bir ülke"

– "Gelecek yıllarda Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaret hacminde artışlar görüleceğinden eminim. Türkiye'yi büyüme potansiyeli yüksek bir ülke olarak görüyoruz. Türkiye, teknolojide oldukça önemli bir oyuncu olma yolunda çok hızlı bir ilerleme kaydediyor"

– "Türkiye'nin kesinlikle yabancı yatırıma ihtiyacı var. Bu yatırımları yapmaya hazır olacak İngiliz şirketlerinin herhangi bir sıkıntısı olacağını sanmıyorum. Şu anda oldukça olumlu bir atmosfer var. Pozitifliğin devam edeceğini düşünüyorum"

– "Serbest Ticaret Anlaşması bir başlangıç. Bunun genişletilme kapsamı olan bir süreklilik anlaşması olduğunun açıklığa kavuşturulması gerektiğini düşünüyorum. Önümüzde 2 yılık bir zaman dilimi var. Bu süreç iki ülkenin ticari ilişkilerini geliştirmesi açısından önem arz ediyor"

(Yunus Türk/İstanbul)

3- Suriyeli anne, 2 yıldır göremediği çocuklarına Türkiye'de gözyaşları arasında kavuştu

– Esed rejiminin bombalı saldırısı sonucu su ısıtmak için kullandıkları kazanın patlaması nedeniyle görme yetisini kaybeden, yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan Fatima Nahas, Adana'da 12'si gözden olmak üzere 20'den fazla ameliyata alındı

– Ameliyatlarla kısmi olarak görme yetisi kazanan Nahas, Suriye'de yakınlarına bırakmak zorunda kaldığı 2 çocuğuna 2 yıl sonra kavuştu

– Fatima Nahas: "Türkiye'ye geldiğimde hiç görmüyordum. Çocuklarımla cep telefonundan görüntülü konuşuyorduk. Onları göremediğim için çok üzülüyordum. Allah'a şükür ameliyatlardan sonra biraz görmeye başladım"

– "Sürekli çocuklarımın gelmelerini bekliyordum. Onları hayal ediyordum. Çocuklarımla kavuştuğumda çok duygulandım. Onlara kavuştuğum için çok mutluyum"

(Eren Bozkurt/Adana)

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