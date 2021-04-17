GÜNDEM / 17 Nisan 2021

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasankeyf-2 Köprüsü Açılış Töreni'ne Huber Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi yapılacak "IB Yolculuğunda Değişimi Benimsemek" programına katılacak.

(Ankara/10.40) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Batman Valiliğini ve Hasankeyf Belediyesini ziyaret edecek, Hasankeyf 2 Köprüsü Açılış Töreni'ne katılacak ve kültürel ziyaretler yapacak.

(Batman/12.30-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip için cenaze töreni düzenlenecek.

(Londra)

2- Myanmar’da askeri darbe sonrası gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun yedinci etabı koşulacak, takımlar 180 kilometrelik Marmaris-Turgutreis parkurunda mücadele edecek.

(Muğla/10.10) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Süper Lig'in 35. haftasına Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Trabzonspor-Atakaş Hatayspor, Helenex Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Denizli/13.30/Trabzon/Malatya/16.00/İzmir/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TFF 1. Lig'in 31. haftası Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor ve Adana Demirspor-GZT Giresunspor maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/16.00/Adana/19.00) (Fotoğraflı)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasına Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Büyükçekmece Basketbol ve Galatasaray-Frutti Extra Bursaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Muğla/13.00/İstanbul/15.15) (Fotoğraflı)

5- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 20. hafta, Spor Toto-Beşiktaş Aygaz maçıyla başlayacak.

(Ankara/20.30) (Fotoğraflı)

6- Avrupa Judo Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporculardan kadınlarda 70 kiloda Minel Akdeniz, erkeklerde 73 kiloda Bilal Çiloğlu ve Bayram Kandemir, 81 kiloda Vedat Albayrak ve Muhammed Mustafa Koç mücadele edecek.

(Lizbon/12.00)

ÖZEL HABER

1- Semra Özal, ölümünün 28. yılında anılan eşi Turgut Özal'ı anlattı:

– "O son gün ben kahvaltı hazırlıyordum, o da spor yaparken birden düştü, geldiler apar topar araca aldılar, gerekli müdahale yapılamadı. Ambulans beklenmedi, arabaya kondu. Bahçede bir ambulans vardı ama mostralık duruyordu. Ne şoförü vardı ne de çalışıyordu"

– "Hastanede gerekli müdahalenin yapıldığını da sanmıyorum. Hatta 'Özal geliyor' denince ziyarete geldiğini sanmışlar. Ben de arkadan araba ile takip ettim. Evde bir doktor olsaydı, düştüğü anda müdahale edebilseydi belki kurtarılabilirdi. Bir devlet liderinin sağlının nasıl korunacağına dair bir mantalite henüz oluşmamıştı"

– "Ölüm nedeniyle ilgili iddialardan sonra tekrar mezarı açıldı ve tahlil yapıldı. Maalesef zehir bulundu ama nasıl verildi, kim verdi bilinemediği için o konu öylece kaldı"

– "Geriye dönme fırsatım olsa 'siyasete girme' derdim. Siyaset, çok zor ve nankör. Yaptığınız iyi şeyler de gün geliyor inkar ediliyor. Çocuklarım veya torunlarımın da siyasete girmesini istemem"

– "Yokluğunda kendimi boşlukta hissediyorum. Ona olan özlemi anlatmak çok zor. Türk halkının büyük bir bölümü yaşarken de onun kıymetini bildi, gereken değeri verdi. Ancak bir kısmı öldükten sonra onu anladı ve takdir etti"

(İstanbul/Semra Orkan)

2- "Otomotiv üssü" Bursa'da günde 1300'ün üzerinde araç üretildi

– Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde banttan indirilen 360 bin 766 aracın yüzde 32,5'i Bursa'daki otomotiv fabrikalarında üretildi

– Ocak-mart döneminde Kocaeli'nin ardından otomotiv üretimine en fazla katkı veren il konumunda bulunan Bursa'da üretilen araçların yüzde 68'i yurt dışına gönderildi

(Sinan Balcıkoca/Bursa)

3- Meslek liseleri kendi deney setlerini üretmeye başladı

– Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan yeni çalışma kapsamında, mesleki eğitimde ihtiyaç duyulan atölye deney setlerinin üretimi 10 ildeki 27 meslek lisesinde gerçekleştiriliyor

– Bakan Yardımcısı Mahmut Özer:

– "Deney setlerine ihtiyaç duyan meslek liselerimizin ihtiyaçlarını artık bu üretimle karşılayacağız. Önümüzdeki aylarda deney seti üretimi yaptığımız alan sayısını ve deney seti çeşitliliğini artırmayı hedefliyoruz"

(Selma Kasap/Ankara)

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