GÜNDEM / 20 Eylül 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı ANFA Altınpark'ta gerçekleştirilecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- ÖSYM tarafından düzenlenen 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin sabah ve öğleden sonra oturumları yapılacak.

(10.15/14.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de sezonun 2. haftasına Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa-Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir-Galatasaray ve Gaziantep FK-Fatih Karagümrük maçlarıyla devam edilecek.

(Erzurum/13.30/İstanbul/16.00/19.00/Gaziantep/19.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 1. Lig'in ikinci haftasında Ankara Keçiörengücü-Ankaraspor, İstanbulspor-Altay ve Giresunspor-Menemenspor maçları yapılacak.

(Ankara/14.00/İstanbul/16.30/Giresun/19.00) (Fotoğraflı)

3- Futbolda Misli.com 2. ve 3. Liglerde 2020-2021 sezonu başlıyor. 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda, 3. Lig'de 1, 2, 3 ve 4. Gruplarda ilk haftanın maçlarının tamamı yapılacak.

4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin üçüncü haftası Spor Toto-Arhavi Voleybol, Galatasaray HDI Sigorta-Altekma, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Sorgun Belediyespor, Tokat Belediye Plevne-Fenerbahçe HDI Sigorta ve Haliliye Belediyespor-Afyon Belediye Yüntaş maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.30/İstanbul/14.00/14.00/Tokat/14.30/Şanlıurfa/15.00) (Fotoğraflı)

5- Vodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu, yapılacak. Yenikapı Sahil Miting Alanı'nda elit atletler ve diğer sporcular için iki ayrı start verilecek.

(İstanbul/08.45/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 5. ayağı Türkiye Rallisi, sona erecek. Rallinin son gününde Çetibeli ve Marmaris etapları iki kez geçilecek ve ödül töreni yapılacak.

(Muğla/07.30-14.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- 2020 CEV 18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, Selçuk ilçesinin Pamucak Plajı'nda sona erecek.

8- 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın yedinci yarışı Emilia Romagna Grand Prix'si Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde gerçekleştirilecek.

(Rimini/15.00)

ÖZEL HABER

1- Elektrikli otomobillerin şarj istasyonlarının birbirine uzaklığı simülasyonlarla belirlenecek

– Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

– "Şarjın ne kadar gideceğine dair simülasyonu yapıyoruz. Edirne'den yola çıkan birinin Kars'a, Ardahan'a, doğudan batıya, kuzeyden güneye nasıl gitmesi gerekiyorsa o çerçevede simülasyonlar yapılıyor. İhtiyaç olan şarj istasyonlarını mevcutlara ekleyerek, gerekiyorsa da yenilerinin düzenlemelerini yaparak hayata geçireceğiz"

– "Yerli otomobilimizin 2023'te yola çıkmasıyla konutlarda, AVM'lerde, yollarda elektrikli şarj istasyonları ihtiyacı ortaya çıkacak. Bu çerçevede hem Otopark Yönetmeliği hem de İmar Yönetmeliği'nde düzenlemeler yapacağız"

– "Otopark Yönetmeliği'nde yapacağımız düzenlemeyle her 50 park yerinden biri elektrikli araçlar için ayrılacak, şarj istasyonları olacak, bu zorunlu hale geliyor"

(Zehra Aydın Turapoğlu/Ankara)

2- Bakan Pekcan, gümrüklerde kaçakçılıkla mücadele rakamlarını açıkladı:

– "Bu yılın 8 ayında kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2 milyar 106 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalaması gerçekleştirildi"

– "Uyuşturucu madde yakalamalarında geçen yıla kıyasla dikkat çekici artış gözlendi. Geçen yıl ağustos sonu itibarıyla 5,5 ton uyuşturucu madde ele geçirilmişken bu yılın aynı döneminde yaklaşık 6,1 ton uyuşturucunun yurda girişi önlendi"

– "Ticari eşyada ise geçen yılın 8 ayına göre yüzde 25’lik artışla 1 milyar 257 milyon liralık yakalama değerine ulaşıldı"

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

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