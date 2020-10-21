GÜNDEM / 21 Ekim 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, güven mektubu sunacak Malta Büyükelçisi Theresa Cutajar, İspanya Büyükelçisi Fransisco Javier Hergueta Garnica ve Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz'u ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/13.30/14.15/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'in açılışının 100. yılı anısına düzenlenen 12. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu'nun açılışına katılacak.

(TBMM/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunumunu yapacak.

(TBMM/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

– Genel Kurulda, Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

– Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni ele alacak.

(TBMM/14.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yozgat'ın Yenifakılı ile Kayseri'nin İncesu, Develi ve Talas ilçelerinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek.

(Yozgat/Kayseri/10.30-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık – Söz Ver Rekor Gelsin Lansmanı"na katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk Demiryolu Zirvesi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı tarımsal girdi fiyat endeksi ile nisan-haziran dönemi hane halkı yurt içi turizm verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda perşembe günü İspanya'nın Villarreal takımıyla yapacağı maç için hava yoluyla hareket edecek.

– Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve takımdan bir futbolcu, Villarreal maçına ilişkin La Ceramica Stadyumu'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Sivasspor, son çalışmasını statta yapacak.

(Sivas/10.00/Villarreal/19.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında 25 Ekim Pazar günü Trabzonspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.

– Sarı-lacivertli takımın kalecisi Altay Bayındır, basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

(İstanbul/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- 8 Kasım'da koşulacak N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TFF 1. Lig'in 6. haftasına Giresunspor-Adanaspor, Adana Demirspor-Ümraniyespor, Altınordu-Altay, Balıkesirspor-Beypiliç Boluspor maçlarıyla devam edilecek.

(Giresun/13.30/Adana/16.00/İzmir/Balıkesir/19.00) (Fotoğraflı)

5- Misli.com 2. Lig'de 6. hafta maçları yapılacak.

6- Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüyle oynanan 2. tur mücadelesine 14 maçla devam edilecek.

7- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 2020-2021 sezonu ilk haftasında A Grubu'nda Galatasaray, deplasmanda İtalya'nın Dinamo Sassari takımıyla karşılaşacak.

(Sassari/21.30)

8- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın 4. haftasında D Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, İspanya'nın Herbalife Gran Canaria takımını konuk edecek.

(Bursa/20.00) (Fotoğraflı)

9- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasına OGM Ormanspor-Fenerbahçe Öznur Kablo, Samsun Canik Belediyespor-Galatasaray, Birevim Elazığ İl Özel İdare-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Çankaya Üniversitesi ve Beşiktaş HDI Sigorta-İzmit Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/Samsun/Elazığ/14.00/Mersin/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

10- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasında Spor Toto-Halkbank, Altekma-İnegöl Belediyespor, Sorgun Belediyespor-Afyon Belediye Yüntaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor, Fenerbahçe HDI Sigorta-Galatasaray HDI Sigorta, Tokat Belediye Plevne-Haliliye Belediyespor maçları yapılacak.

(Ankara/14.00/İzmir/15.00/Yozgat/16.00/İstanbul/17.00/19.00/Tokat/17.30) (Fotoğraflı)

11- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 1. haftasından ertelenen MYK Hentbol-Spor Toto maçı oynanacak.

(Ankara/17.00)

ÖZEL HABER

1- Yurt dışındaki varlıkları milli ekonomiye kazandıracak "Varlık Barışı" 6. kez yolda

– İlki 2008'de çıkarılan ve "yurt dışındaki varlıkların yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması" olarak bilinen "Varlık Barışı", hazırlanan kanun teklifiyle 6. kez Türkiye gündemine girdi

– "Varlık Barışı"nın ilk uygulamasında toplam 47,3 milyar liralık kaynak beyan edilirken, bunlardan 1,6 milyar lira vergi alındı

– Son başvuru süresi 31 Ekim 2013'te dolan ikinci "Varlık Barışı" uygulaması kapsamında Türkiye'ye getirilip vergisi ödenen tutar 10,5 milyar lira oldu

– Üçüncü "Varlık Barışı"nın 2016'da ilan edilmesinin ardından kapsamlı bir çalışmayla 2018'de yeniden hayata geçirilen dördüncü uygulamada 30 Kasım 2018'de dolan son başvuru tarihi 6 ay uzatıldı

– Sonuncusu 17 Temmuz 2019'da başlatılan uygulama, bu yılın haziran sonu itibarıyla sona erdi

– Aradan geçen 12 yıllık süreçte Varlık Barışı uygulamalarında alınacak vergi oranının değişkenlik göstermesi ve yüzde 1'lere kadar düşmesi dikkati çekerken, son kanun teklifine göre yapılan bildirimlere herhangi bir vergi hesaplanmayacak

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

2- Oyuncakta yerli üretim Çin hakimiyetini kırmak için çalışıyor

– Oyuncakçılar Derneği Başkanı Esin Yürür:

– "Yurdumuzda üretilebilen ürün kalemlerinde yerli üretim bir çözüm oluşturdu ve sektörümüzde bu alanlara yatırımlar yapıldı. Ancak Çin tüm dünya oyuncak sektöründe hayati önem taşıyan bir üretim üssü olduğundan açığın yerli üretimle kapatılabilmesi pek mümkün değil"

– "Salgının ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Ticaret de buna göre şekilleniyor. Bu durumda yeni koşullara süratle uyum sağlayabilenler ayakta kalacak"

(Mehmet Fatih Erdoğdu/İstanbul)

3- Katar ve Arnavutluk'a yerli "drone savar" ihracatı

– Antalya'da Türk Silahlı Kuvvetleri için yerli drone savar üreten firmanın Ar-Ge Koordinatörü Bekir Yalçın:

– "Milli Savunma Bakanlığının verdiği izinler doğrultusunda bu yıl yurt dışı satışlarına başladık. Katar ve Arnavutluk'a ihracat yapıldı. Görüşme halinde olduğumuz başka ülkeler de var"

– "Ortalama 3-4 kiloluk bir cihaz, bir kişinin taşıyabilme özelliğine sahip. Muadillerindeki cihazları birden fazla kişi taşıyor. Taşınabilir ve bataryasının değiştirilebilir olması cihazımızı üstün kılıyor"

(Hatice Özdemir Tosun/Antalya)

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