GÜNDEM / 22 Mart 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından "uzaktan eğitim" yarın başlıyor

– İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 23-27 Mart'ta TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim görecek

– Öğrenciler, TRT-EBA TV ve "eba.gov.tr" üzerinden, yayın akışı ve ders programını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarının hangi gün ve saatte yapılacağını öğrenecek

– Ders anlatım videoları aynı kanalda ve gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilecek

(Yıldız Aktaş/Ankara)

2- Bakan Pakdemirli: "Bu sene 260 bin ton hamsi yakalandı"

– Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

– "Bu sene (2019-2020 av sezonu) 260 bin ton hamsi yakalandı. Geçen senenin tam 3 katı. Bu sene de balıkçılarımız açısından son derece bereketli geçiyor"

– "(Su ürünleri ihracatında) Vitesi büyüttük. 1 milyar dolar olan hedefimizi şimdi 2 milyar dolara çıkardık. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılında 2 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz"

(Tezcan Ekizler/İzmir)

3- "Türkiye evde kalsın" diye hizmetler internet üzerinden veriliyor

– Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

– "Kovid-19’un yayılmasının yavaşlatılması için bakanlığıma bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ile kuruluşlarca internet üzerinden ve telefon aracılığıyla verilen hizmetler artırıldı"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

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