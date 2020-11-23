GÜNDEM / 23 Kasım 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraf – Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Anıttepe yerleşkesinde, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraf – Görüntülü)

2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığı ile bağlı kurumların 2021 bütçeleri ele alınacak.

(TBMM/11.00) (Fotoğraf – Görüntülü)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, IICEC Turkey Energy Outlook: Türkiye Enerji Zirvesi Özel Lansmanı'na videokonferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraf – Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nallıhan'da Belediyeyi ve AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret edecek, Çayırhan Tüneli Şantiyesi'nde projeye ilişkin brifing alacak.

(Ankara/09.00/09.30/10.00) (Fotoğraf – Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü) (Fotoğraf – Görüntülü)

2- BM öncülüğünde, Libya’daki farklı siyasi ve sosyal kesimleri temsilen seçilen 75 kişinin bir araya geldiği "Libya Siyasi Diyalog Forumu" video konferans yöntemiyle toplanacak.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraf – Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kırıkkale Valiliği, Belediye, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, Yeşilvadi-Bisiklet Yolu-Obaköy'de, Dinek Dağı Atlı Safari ve Doğa Parkı ile Çeşniğir Kanyonu'nda incelemelerde bulunacak, Kırıkkale Gençlik Merkezi Açılış Töreni ile İl Brifingi ve İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Kırıkkale/12.35-17.00) (Fotoğraf – Görüntülü)

2- Süper Lig'in 9. haftası Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.30) (Fotoğraf – Görüntülü)

3- TFF 1. Lig'in 10. hafta mücadelesi Aydeniz Et Balıkesirspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor, Menemenspor-Altay maçlarıyla sona erecek.

(Balıkesir/İzmir/19.00) (Fotoğraf – Görüntülü)

4- Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü için prensipte anlaşma sağlanan Orhun Ene ile çevrim içi düzenlenecek törende resmi sözleşme imzalayacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraf – Görüntülü)

5- Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Manchester United'a konuk olacağı maç için İngiltere'ye gidecek.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraf – Görüntülü)

6- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve takımdan bir futbolcu, Old Trafford Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında Manchester United maçına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak, takım son çalışmasını da statta yapacak.

(Manchester/21.30/22.00) (Fotoğraf – Görüntülü)

7- Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 2. haftadan ertelenen Siirt İl Özel İdaresi Spor-Karbel Karaköprü Belediyespor, 7. haftadan ertelenen 68 Aksaray Belediyespor-Adıyaman 1954spor maçları yapılacak.

(Siirt/Aksaray/13.00) (Fotoğraf)

ÖZEL HABER

1- Mükelleflere borç yapılandırmasında "maskesiz" başvuru imkanı

– Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşların vergi dairelerine gitmesine gerek olmayacak

– Gelir İdaresi Başkanlığı, mükelleflere, Kovid-19 salgını nedeniyle yapılandırma başvurularını İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden 7 gün 24 saat online yapma imkanı tanıdı

– İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden başvurusu alınan mükellefler, belirlenen plana göre ödemelerini peşin veya taksitler halinde anlaşmalı bankaların kredi kartları kullanılarak yapabilecek

(Deniz Çiçek/Ankara)

2- Yabancı öğrenciler, İzmir depremi sonrası Türk Kızılay gönüllüsü oldu

– Azerbaycanlı Süleyman Aliyev:

– "Yardım deposunda görev alıyorum. Burada çalışırken çok mutluyum. İnsanların moralleri çok bozuk. Gönüllü olarak onlara destek vererek biraz da olsa onların yüzünü güldürmeye çalışıyorum"

– Somalili Fatime Abdi:

– "Türk Kızılay gönüllüsü oldum. Çok mutluyum. Yardım deposunda çalıştım, aşevinde görev yaptım. İnsanlara yardım etmek çok güzel bir şey, acılar paylaşıldıkça azalır.

(Tezcan Ekizler/Haydar Toprakçı/İzmir)

3- Dijital değişime ayak uyduramayan kurumlar kaybolacak

– Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen:

– "Pandemiden önce dijitalleşme yönünde değişen davranışlar pandemi ile birlikte hız kazandı. Değişimin hızı artarken, kurumların da bu değişimin gerisinde kalmadan dijitalleşmesi elzem olacak, değişime ayak uyduramayan kurumların kaybolduğunu göreceğiz"

– "2019 sonu itibarıyla 7,8 milyon olan mobil bankacılık müşteri sayısı 9 milyona ulaştı

– "Yaklaşık 1,2 milyon müşterimiz, kredi kartları ile ilk kez temassız alışveriş yaptı"

– "Daha önce kartında hiç e-ticaret işlemi bulunmayan 300 bine yakın müşterimizin bu dönemde ilk kez online alışverişe yöneldiğini gördük"

– "2022 dönemi, açık bankacılık uygulama örneklerini daha yaygın şekilde görmeye başlayacağımız bir yıl olacak"

(Murat Birinci/İstanbul)

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