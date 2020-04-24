GÜNDEM / 24 Nisan 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferansla Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayına ilişkin sektörel güven endeksleri ile şubat ayı katı yakıtlar istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde başlayan ramazan coşkusuyla Türkiye ve çok sayıdaki ülkede, İslam aleminin mübarek ayının ilk günü idrak ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Süper Lig kulüp başkanları video konferans yöntemiyle toplanacak.

(İstanbul/14.00)

ÖZEL HABER

1- Cep telefonu abonelerine ramazanda internet hediyesi

– Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

– "Kovid-19 tedbirleri sonrasında vatandaşların internet kullanımını daha da arttı. İnternet kullanımının bu dönemde vatandaşlarımıza ayrıca bir yük getirmemesi amacıyla GSM operatörlerimizden vatandaşlarımız adına destek istedik"

– "Bakanlığımız ile operatörler arasında vardığımız mutabakatla operatörlerimiz, 81 milyon cep telefonu abonesine ramazanda 1’er gigabyte interneti ücretsiz sağlayacak"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Vakıf camilerinde "kandiller" bu yıl sağlık için yanıyor

– Usta-çırak ilişkisiyle 4 asrı aşıp günümüze gelen mahya geleneğini sürdüren Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu ramazanda vakıf camilerindeki mahyalarla yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle evde kalınmasına ve sağlığa vurgu yapıyor

– "Sorumlu Ol Sağlıklı Kal", "Hayat Eve Sığar", "Şifa Senden Ya Şafi", "Evde Kal Sağlıklı Kal" mesajlarını içeren mahyalar Eyüp Sultan, Sultanahmet, Yeni Cami, Selimiye ve Bursa Ulu Cami'nin de aralarında bulunduğu vakıf camilere asıldı

– Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy:

– "Mahya geleneği aslında bir iletişim yöntemi dersek yanlış olmaz. Mahyalarla verilen mesajlar herkesi aynı duyguda buluşturmak, aynı konuda düşündürmek amacındaydı"

(Eda Özdener/Ankara)

3- TÜDEF'ten tüketicilere "ramazan alışverişi" uyarıları

– Tüketici Dernekleri Federasyonu Başkanı Aziz Koçal:

– "Ramazan ayında planlı ve listeli alışveriş yapılmalı"

– "Plansız ve listesiz alışveriş hem vakit hem para kaybettirir hem de ekonomik kayıplara yol açar. Bu nedenle alışverişlerinizi planlı, bilinçli ve bilgili yapmanız, bütçeniz ve sağlığınız için önemli"

(Cüneyt Kemal Özkök/Ankara)



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