GÜNDEM / 24 Şubat 2021

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na iştirak edecek, parti genel merkezinden AK Parti Ağrı, Ardahan, Bolu, Diyarbakır, Hatay 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantı kuracak, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

(TBMM/12.00/Ankara/13.30/İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı kabul edecek.

(TBMM/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlere aşı uygulaması programına katılacak, Valiliği ziyaret edecek, yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin açılışını gerçekleştirecek, Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Çorum/10.00/10.30/11.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Hayati Yazıcı, AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin 7. Olağan İl Kongresine katılacak.

(Diyarbakır/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin 7. Olağan İl Kongresine iştirak edecek.

(Ardahan/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- CHP Ekonomi Masası üyeleri, parti sözcüsü Faik Öztrak başkanlığında Nevşehir, Ürgüp ve Avanos'ta çeşitli ziyaretlerde bulunacak, iş insanları ve turizm temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Nevşehir/10.00/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- TBMM'den

– Genel Kurulda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri ele alınacak.

– KİT Komisyonunda, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün hesapları görüşülecek.

(TBMM/14.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, videokonferans yöntemiyle Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Enerji Bakanları Toplantısı'na ve 13. Elektrik Dağıtım Şirketleri Sektör Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, temaslarda bulunmak üzere gideceği Arnavutluk'ta Başbakan Edi Rama ve Tarım ve Kalkınma Bakanı Milva Ekonomi ile görüşecek.

(Tiran) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TÜİK, 2020 yılı yapı izin istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere Macaristan'a gidecek.

(Budapeşte) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Eski Nissan Üst Yöneticisi Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin haklarında dava açılan 4 pilot, bir şirket yöneticisi ve 2 hostesin yargılanmasına, Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/13.30)

2- Gerçeğe aykırı teşhis, tanı ve muayene bilgileri içerir sağlık kurulu raporu düzenleyerek Kuleli Askeri Lisesi öğrencilerinin harp okullarına geçişlerine engel oldukları iddia edilen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile tutuklu 11 askeri tabip hakkında açılan davanın ilk duruşması, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak.

(İstanbul/10.30)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

(İstanbul/17.00)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları, Atalanta-Real Madrid ve Mönchengladbach-Manchester City mücadeleleriyle tamamlanacak.

(Bergamo/Budapeşte/23.00)

3- UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu rövanş mücadelesi Tottenham-Wolfsberg karşılaşmasıyla başlayacak.

(Londra/20.00)

4- TFF 1. Lig'in 23. haftasına, Adanaspor-Giresunspor, Yılport Samsunspor-Eskişehirspor ve Akhisarspor-İstanbulspor maçlarıyla devam edilecek.

(Adana/13.30/Samsun/16.00/Manisa/19.00) (Fotoğraflı)

5- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 25. hafta maçları yapılacak.

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası Beşiktaş HDI Sigorta-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçlarında Halkbank, İtalya'nın Allianz Powervolley takımını konuk edecek, Ziraat Bankkart deplasmanda Çekya'nın Lvi Prag takımıyla karşılaşacak.

(Ankara/17.30/Prag/19.10) (Fotoğraflı)

8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasından ertelenen Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor, Tokat Belediye Plevnespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(Bursa/15.00/Tokat/16.30) (Fotoğraflı)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 14. haftasından ertelenen 2 maç yapılacak.

ÖZEL HABER

1- MİLLET İRADESİNE DARBE: 28 ŞUBAT – Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, postmodern darbeye giden süreci anlattı:

– "Hak ve hürriyetler kısıtlandı, bu toplumun manevi değerleri olan kurumlar kapatıldığı gibi üzerlerine adeta beton döküldü"

– "28 Şubat bir yönüyle Refah kesiminin üzerine giderken diğer taraftan da Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da insanların bir kısmının kendi aralarında anadili konuşmalarına mani oluyordu, suç sayıyordu"

– "Erbakan Hoca, 'Bakın göreceksiniz, bu kapatma kararı (Refah Partisi'nin kapatılması), bizim düşüncemizde olan bu siyasi partinin tek başına iktidarını temin edecektir.' dedi. İşte feraset budur, vatanseverlik budur"

– "O gün Erbakan Hoca ve arkadaşlarını kötüleyenler veya onların düşüncesinde olanların hiçbirinin Türkiye'de bir eseri yok ama rahmetli Erbakan Hocanın rahleitedrisinden geçen insanların bir kısmı cumhurbaşkanı oldu, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi"

(Aybüke İnal Kamacı/Ankara)

2- TÜBİTAK'ın "COVID-19 ve Toplum" etkinliği salgının sosyal etkilerine ışık tuttu

– TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal:

– "Etkinliğimizde Kovid-19 sürecinde kazandığımız aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarının yanında, sürecin çok daha kalıcı bir etkisinin ve boyutlarının olacağını düşündüğümüz sosyal etkileri değerlendirdik"

– "Bu çalışmaların akademik değerin yanı sıra bundan sonraki süreçte karar alıcıların başvurabileceği faydalı veriler ortaya koyduğunu düşünüyoruz. TÜBİTAK olarak üniversite-sanayi-kamu-toplum iş birliğini güçlendirecek projelere desteklerimizi sürdüreceğiz"

(Sevgi Ceren Gökkoyun/Ankara)

3- Van'da 200 güvenlik korucusundan oluşan "çığ timi", afetle mücadeleye hazır

– Yüksek rakımlı dağlardan düşen çığların büyük acılara neden olduğu Van'da, yeni faciaların yaşanmaması amacıyla güvenlik korucularına karlı arazide arama kurtarma eğitimi verildi

– Çığ tehlikesinin bulunduğu bölgelerde görev yapan güvenlik korucularından oluşturulan 4 tim, olay yerine daha kısa sürede ulaşarak karın altındakileri kurtarmaya çalışacak

– Van AFAD Müdürü Ali İhsan Körpeş:

– "Çığ bölgesine intikal süresini kısaltmanın mümkün olmadığı göz önüne alındığında, güvenlik korucularını bilinçli şekilde arama kurtarma sürecine dahil etmek, müdahale kapasitemizi geliştirecektir"

– Güvenlik korucusu Nihat Taytoğlu:

– "Bundan sonra ekip olarak çığ olaylarına daha erken ulaşabileceğiz. Aldığımız eğitim bize çok katkı sağlayacak"

(Necat Hazar/Mesut Varol/Van)

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