GÜNDEM / 26 Ağustos 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü kutlanıyor

– Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda, Malazgirt Zaferinin 949. Yıl Dönümü Kutlama Programı'na katılacak.

– Etkinliklere TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de iştirak edecek.

(Muş/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türk Diş Hekimleri Birliğine ve TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'e ziyarette bulunacak.

(Ankara/13.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Yunanistan parlamentosu, Mısır ve İtalya ile imzalanan deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmalarını oylayacak.

(Atina)

2- Avrupa Birliği (AB) savunma bakanları gayriresmi toplantısı yapılacak.

(Berlin)

3- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, İtalya ve Fransa'nın Kıbrıs adasının batısında 3 gün sürecek ortak deniz tatbikatı başlayacak.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrasında bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.

(Dakar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi şehit eden, 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant'ın yargılanma süreci izleniyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Giresun'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi ile Kış Sporları ve Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'nde yapılacak alanda ve Erzincan Stadyumunun inşaatında incelemede bulunacak, Erzincan Valiliği, Belediye Başkanlığı ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Erzincan/16.15-18.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun fikstür çekimi Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/21.00) (Fotoğraflı)

3- Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) 19 Yaş Altı Genç Kızlar Voleybol Şampiyonası Finalleri'nde Türkiye 2. Grup'taki 3. maçında Fransa ile karşılaşacak.

(Osijek/21.00)

4- 2020-2021 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Eleme Turu maçları tamamlanacak.

5- 2020-2021 sezonu UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu mücadelesine Progres (Lüksemburg)-Zeta (Karadağ) maçıyla devam edilecek.

ÖZEL HABER

1- Sanayi sektörü ihracatta toparlandı, borsaya "ilaç" oldu

– Kovid-19 sonrası birçok fabrikanın üretimi durdurması ve ülkelerin kapılarını kapatması gibi nedenlerle ciddi sekteye uğrayan sanayi sektörünün ihracatı, nisanda yaklaşık 11 yılın en düşük seviyesine gerilese de son 3 aydır çıkışa geçerek yılın en yüksek seviyesini gördü

– Sektörün ihracatına en büyük katkının otomotiv endüstrisinden geldiği görülürken, bunu 8,8 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 7 milyar dolarla da çelik izledi

– Borsa İstanbul'da Sınai Endeksi de arka arkaya 4 aydır hızla yükselirken, endeks bünyesinde işlem gören RTA Laboratuvarları yılbaşından bu yana en iyi performansı gösteren şirket oldu

– Sanayi sektörüne ışık tutan Sanayi Üretim Endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve İSO Türkiye İmalat PMI verileri de sektörün en kötüyü geride bırakarak performansını artırdığını teyit ediyor

– İlk yarıda sadece organize sanayi bölgelerinde 583 üretim tesisi faaliyete geçti, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 4 farklı uygulamadan oluşan teşvik sistemi kapsamında haziranda 859 belgeyle teşvik tarihinin rekorunun kırıldı

– İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan:

– "Zamanında alınan, hedefi üretim ve ihracat olan nitelikli her ekonomik destek ve karar, sanayiciler cephesinde ülke ekonomisine pozitif katkı şeklinde yankı buldu"

– MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan:

– "Mevcut gelişmeler üçüncü ve özellikle son çeyrekte toparlanmanın hızlanacağına işaret etmekte"

(Belgin Yakışan Mutlu-Uğur Aslanhan/İstanbul)

2- Borsadaki şirketlerden ilk yarıda 35 milyar liralık net kar

– BIST 100 endeksi altında işlem gören ve bilanço açıklama dönemi kapsamında finansal sonuçlarını paylaşan 96 şirketten 77'si net kar, 19'u net zarar elde etti

– Koç Holding, ilk yarıda elde ettiği 4 milyar 431,2 milyon liralık net kar büyüklüğü ile borsadaki şirketler arasında ilk sıraya yerleşti

– Net kar büyüklüğünde geçen yılın ilk yarısında ilk 10'da yer alan Ereğli Demir Çelik, Enka İnşaat ve İskenderun Demir Çelik listeden çıkarken, bu şirketlerin yerine Aselsan, VakıfBank ve Halk Bankası girdi

– İlk yarıda en fazla net zararı, Kovid-19 nedeniyle ülkelerin sınırlarını kapatması ve yurt içinde alınan önlemlerin etkisiyle uçuşları durma noktasına gelen hava yolu şirketleri yazdı

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

3-Türkiye'den 42 milyon dolarlık demir yolu taşıtı ihracatı

– Ocak-temmuz döneminde Türkiye'den 7 ülke ve bir serbest bölgeye 42 milyon 240 bin dolarlık demir yolu taşıtı ihraç edildi

– En yüksek dış satım Avusturya'ya gerçekleştirildi

(Sinan Balcıkoca/Bursa)

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