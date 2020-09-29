GÜNDEM / 29 Eylül 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı 2021-2023 Tanıtım Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Kazakistan Sanal Genel Ticaret Heyeti Programı'na katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlığının koordinasyonunda hazırlanan "Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Strateji Belgesi ve Eylem Planı"nı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirilecek programla tanıtacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı ekonomik güven endeksi ile ağustos ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar ile yansımaları izleniyor.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda 2020-2021 sezonu grup maçları başlayacak. Frutti Extra Bursaspor, D Grubu'nda İtalya'nın Dolomiti Energia takımını konuk edecek.

(Bursa/20.00) (Fotoğraflı)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off rövanş mücadelesi, 3 maçla başlayacak.

3- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Sistem9 Yeşilyurt-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş-Karayolları, Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Türk Hava Yolları, Eczacıbaşı VitrA-PTT, Kuzeyboru-Galatasaray HDI Sigorta maçları yapılacak.

(İstanbul/14.00/16.30/17.00/19.00/Aksaray/17.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Kurumlar kendi otomasyon sistemleri üzerinden "HES Kodu" sorgulaması yapabilecek

– Kişilerin Kovid-19 risk durumlarının sorgulanmasına imkan veren HES kodu uygulaması ile e-Devlet sistemi arasında servis entegrasyonu yapıldı

– Bu kapsamda bakanlıkların merkez teşkilatları, en az 500 çalışanı bulunan kamu kurumları ve iş yerleri, kurumlar arası "Goverment to Goverment (G2G) erişim" servisini kullanarak kendi otomasyon sistemleri üzerinden HES kodu sorgulaması yapabilecek

– Ayrıca, 500'ün altında çalışanı bulunan kurum ve iş yerleri ise Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden karekod / HES kod sorgulama ekranı veya e-Devlet üzerinden tekli veya toplu HES kodu sorgulama hizmetlerini kullanarak sorgulama yapmaya devam edebilecek

(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)

2- Kan alma biriminde görev yapan robot "Nesli" hastanedeki teması azaltıyor

– Prof. Dr. Süleyman Sevinç'in annesinin anısına geliştirdiği yerli robot "Nesli", Kovid-19 döneminde Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kan alma biriminde hemşire yardımcısı olarak görev yapıyor

– Prof. Dr. Sevinç:

– "Nesli, hemşirenin ihtiyacı olan kan tüplerini seçiyor, etiketliyor hazırlıyor ve hasta gelmeden hemşireye sunuyor. Bu zeki bir robot ve içinde kamera var. Arka planda yapay zeka akışlı bir algoritmaya bağlı"

– Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu:

– "Özellikle salgın döneminde daha az insanla temas için robot tabanlı yapay zeka yazılımlı sistem ile çalışıyoruz. TÜBİTAK'tan teşvik alan kuruluşun robot uygulamalarını kan alma birimimizde izliyoruz. Yapay zeka tanımlı algoritma sayesinde sağlık personeli ve hasta arasındaki temas azalıyor"

(Efsun Erbalaban Yılmaz/İzmir)

3- Trabzon'dan 8 ayda 676,7 milyon dolarlık ihracat yapıldı

– Kentten yılın 8 aylık döneminde 117 ülkeye 306 bin 997 tonluk ihracat karşılığında 676 milyon 776 bin 417 dolar gelir sağlandı

– Söz konusu dönemde İtalya, Almanya ve Rusya en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler oldu

– Sektörel bazda fındık ve mamulleri, yaş meyve sebze ile su ürünleri ve mamulleri ilk 3'te yer aldı

(Meltem Yılmaz Karakurum/Trabzon)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.