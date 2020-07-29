GÜNDEM / 29 Temmuz 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yapacak.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, bu yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda sunum yapacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TCMB, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'ni açıklayacak.

(Ankara/14.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı dış ticaret ve motorlu kara taşıtları istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı, Azerbaycan'da başlayacak.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da gerçekleştirileceği toplantıya katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

(İstanbul/21.30) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ- Yargı, reform adımlarıyla güçleniyor

– 2019-2023 yıllarını kapsayan, 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyetten oluşan Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, kanuni düzenleme gerektiren faaliyetleri üç yargı paketiyle yasalaştıran Adalet Bakanlığı, diğer düzenlemelerle ilgili adımlar da attı

– Böylelikle Türkiye son bir yılda, uzun tutukluluktan ifade özgürlüğüne, hukuk eğitiminin iyileştirilmesinden suça sürüklenen çocuklar ve yaşlılara, hakim ve savcı terfi kriterlerinden mağdur haklarına kadar pek çok alanda yeni düzenlemelerle tanıştı

– Strateji Belgesi kapsamında yapılan düzenlemelerle haber verme sınırları içerisinde yer alan, eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç olmaktan çıkarıldı

– Uzun tutukluluk halinin ortadan kaldırılması amacıyla soruşturma aşaması için ayrı azami tutukluluk süresi belirlendi

– Hukuk fakülteleri için 190 bin olan başarı sırası şartı, 125 bin olarak yenilendi, hukuk mesleklerine giriş sınavından yeterli puan alanların, avukatlık stajına başvurabilmeleri, hakimlik, savcılık ve noterlik için ise ayrı bir sınava girebilmeleri düzenlemesi getirildi

– Bazı suçlardan hükümlü olan yaşlı, hamile ve çocukların cezalarının, elektronik izleme merkezi aracılığıyla evde infazına olanak tanındı

– Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda, dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı haline geldi

(Aylin Sırıklı Dal-Ankara)

2- İhracatçı, kayıplarını telafi etmeye başladı

– TİM Başkanı İsmail Gülle:

– "İhracatçılarımız, seri reflekslerle mart ortasından mayıs sonuna kadarki süreçte ihracatta yaşadığı kayıpları telafi etmeye başladı. Elbette bu kaybın tamamen telafisi dünya ticaretindeki koşullara da bağlı, salgının önümüzdeki aylardaki seyri bunu belirleyecek"

– "Pandemi sürecinde yapmış olduğumuz bu çalışmalar, salgın bittikten sonra meyvelerini daha fazla verecektir. Tanıtım ve dijitalleşme adımlarımız, 2023 hedeflerimizin gerçekleşmesine ve hatta aşmasına güç katacaktır"

(Musab Turan/İstanbul)

3- İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott'tan, "Türkiye'nin hizmet kalitesi ve Kovid-19 tedbirlerine" övgü:

– "Türkiye çok iyi kalitede hizmet veriyor. 1 Ağustos itibarıyla Türkiye'ye daha fazla İngiliz turist gelecek"

– "Alınan tedbirler sayesinde Türkiye'de pandemi riski düşük. İngiliz turistler güvenli şekilde Türkiye'ye seyahat edebilirler"

– "Güvenli turizm uygulamasından gerçekten çok etkilendim. Çok iyi bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Havalimanı, otel, restoran çalışanları ne yapması gerektiği konusunda bilgi sahibi"

(Ayşe Yıldız/Antalya)

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