GÜNDEM / 30 Mayıs 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karşıyaka, Çatalçeşme, Mustafa Paşa, Aksaray, Bizmişen ve Sürsürü mahalleleri şantiye sahasında incelemede bulunacak, koordinasyon toplantısına iştirak edecek.

(Elazığ/11.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Sakarya'da 4 ayda üretilen 72 bin 116 aracın yüzde 84,8'i ihraç edildi

– "Otomotiv şehri" Sakarya'da yılın ilk 4 aylık döneminde üretilen 72 bin 116 aracın 61 bin 156'sı ihraç edilerek ülkeye 1 milyar 222 milyon 611 bin dolarlık döviz girdisi sağlandı

– Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş yaşanan kentte, ocak-nisan döneminde günde üretilen 589 araçtan 505'i yurt dışına satıldı

(Onur Orhan/Sakarya)

2- Gıda israfını önlemek için "meyve-sebzeleri ayrı saklayın" önerisi

– Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Gıdanı Koru Kampanyası kapsamında tüketicilerin gıda israfı konusunda bilinçlendirilmesi sağlanacak

– Buna göre, etilen gazı salgılayan elma, kayısı, üzüm, şeftali, nektar, kavun, incir gibi meyveler, bu gazdan etkilenen muz, armut, erik, domates, lahana, havuç, salatalık ve taze fasulyeden ayrı muhafaza edilmeli

– Gıdalar, kiler veya dolaplarda yerden ve eğer mümkünse duvardan 15 santimetre uzaklıkta depolanmalı

(Deniz Çiçek/Ankara)

3- Geçen yıl 78 milyar Türk lirası "duman" oldu

– Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2019 yılında Türkiye'de 119,7 milyar adet sigara satışı gerçekleştirilirken tiryakilerin cebinden yaklaşık 78 milyar lira çıktı

– Küresel tütün salgını, önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer alırken dünyada her yıl 8 milyondan fazla kişinin ölümüne sebep oluyor. Bu ölümlerin 7 milyondan fazlası doğrudan tütün kullanımından, 1,2 milyonu pasif etkilenime maruz kalmaktan kaynaklanıyor

– Sigarayı bırakmak isteyenlere destek olmak amacıyla kurulan "ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı" günlük ortalama 4 bin çağrıya yanıt veriyor

(Duygu Yener/Ankara)

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