GÜNDEM / 31 Mayıs 2021

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyeti ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gidecek.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Azerbaycan'da çeşitli demir yolu ve otoyolu projelerinde incelemelerde bulunacak, Fuzuli Havalimanı'nı ziyaret edecek.

(Azerbaycan) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), çevrim içi olarak "Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu" düzenleyecek.

(İstanbul/12.00)

3- Türkiye Sigorta Birliği (TSB), çevrim içi olarak "Sigorta Haftası 10. Yılı Sigorta Buluşmaları" gerçekleştirecek.

(İstanbul/14.30)

4- TÜİK, Türkiye ekonomisinin bu yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları ile nisan ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından kabul edilecek, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya gelecek ve ortak basın açıklaması yapacak.

(Atina) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail ve Filistinli taraflar arasında yürürlüğe giren ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, özel maçta Gine ile karşı karşıya gelecek.

(Antalya/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin kadınlar mücadelesinde İtalya'da 2. hafta maçları başlayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında Kanada ile karşılaşacak.

(Rimini/17.00)

3- Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi'nin play-off final maçları Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak. Kızlarda Çankaya Üniversitesi-BOTAŞ, erkeklerde ise Fenerbahçe Beko-TOFAŞ maçları oynanacak.

(İstanbul/14.00/17.00)

ÖZEL HABER

1- Nefes Kredisi, ekonomik aktiviteyi pozitif etkileyecek

– Ziraat Bankası:

– "Nefes Kredisi, KOBİ'lerin işletme sermayesi ihtiyaçlarını kolay, hızlı, ödemesiz dönemli ve düşük maliyetli desteklerle finanse ederek nakit dengelerinin sağlamlaştırılmasına katkı sunacaktır"

– VakıfBank:

– "Paket kapsamında kullandırılan kredilerin işletmelerin maaş, kira, tedarik harcamaları başta olmak üzere işletme giderleri karşılığı kullandırımı esas alınacak. Böylelikle dağıtılan kaynak reel ekonomimize aktarılacak"

– Halkbank:

– "Nefes Kredisi, aşılamanın hızlanması, işletmeleri etkileyen tam kapanma önlemlerinin kademeli olarak hafifletilmesi, turizm ve tatil sezonunun açılması gibi olumlu unsurları tamamlayacak çok önemli bir destek olarak ekonomik aktiviteyi pozitif yönde etkileyecektir"

(Murat Birinci/İstanbul)

2- Türkiye tüm birimleriyle yurt dışındaki eserlerin peşinde

– Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan:

– "Bu yıl içinde bir müjdemiz olacak, yine ülkemize getirilecek eserler olacak. Çalışılan dosyalarımız var, bütün ülkelerle iş birliği içindeyiz"

– "2002'den günümüze kadar 4 bin 200'den fazla eser Türkiye'ye getirilmiş durumda"

– "İlkemiz, eser çıkarıldığı topraklarda, ülkede sergilenmeli, orada kalmalı. Anlayışımız bu"

(Hatice Özdemir Tosun/Antalya)

3- MEB'in yeni projeleriyle mesleki eğitim çok daha güçlü hale getiriliyor

– Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer:

– "Artık sektörler, eğitimin her aşamasında deneyimlerini bizlere aktarabiliyor. Böylece çok güçlü ve iş gücü piyasasının taleplerine duyarlı mesleki eğitim inşası hedefine adım adım ilerliyoruz"

– "Son yıllarda özellikle akademik olarak başarılı öğrencilerin mesleki eğitimi tercih etmeleri attığımız adımların ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor"

– "Türkiye'de farklı illerde 43 Ar-Ge merkezi kurduk. Bu merkezlerimizde ağırlıklı olarak patent, faydalı model, marka ve tasarım üretim ve tesciline odaklandık"

(Erdinç Aksoy/Bursa)

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