GÜNDEM / 4 Mart 2021

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 14. Liderler Zirvesi’ne canlı bağlantıyla katılacak.

(Ankara/12.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin Lübliyana Büyükelçisi Aylin Taşhan ile Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ı ayrı ayrı kabul edecek.

(TBMM/13.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KADEM tarafından düzenlenen "7. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi"ne ve "Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi"ne çevrim içi bağlantılarla katılacak.

(Ankara/09.00/09.45)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sheraton Otel'de düzenlenecek "Ata Mirası Kültür Atlası Anadolu Masalları ve Dede Korkut Hikayeleri Tanıtım Programı"na iştirak edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sivrihisar, Alpu ve Tepebaşı ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Eskişehir/12.00/15.50) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM Genel Kurulunda, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistikleri ile şubat ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmesine ilişkin haklarında dava açılan 26 sanığın yargılanmasına, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul /11.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 28. hafta Aytemiz Alanyaspor-Göztepe, Kasımpaşa-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Antalya/16.00/İstanbul/16.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 26. hafta maçları yapılacak; Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 24. hafta karşılaşmaları oynanacak.

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes, Rusya'nın CSKA Moskova takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

4- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında VakıfBank, Polonya'nın Grupa Azoty Chemik ekibini, Eczacıbaşı VitrA da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda İtalya'nın Unet e-work UYBA takımını ağırlayacak.

(İstanbul/17.00/19.30) (Fotoğraflı)

5- Voleybolda 2021 CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. tur ikinci maçında Türkiye, ev sahibi Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.

(Vrnjacka Banja/20.30)

6- Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley B Grubu'nda ertelenen Bursa Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne, C Grubu'nda ertelenen Sorgun Belediyespor-Haliliye Belediyespor maçları oynanacak.

(Bursa/Ankara/14.00) (Fotoğraflı)

7- 2021 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, Polonya'da başlayacak; milli sporculardan Emel Dereli, gülle atma elemesinde mücadele edecek.

(Torun/21.15)

ÖZEL HABER

1- İstanbul'da muhtemel şiddetli depremde 53 bin binanın ağır hasar alması bekleniyor

– Kentte, olası 7,5 ve üzeri şiddetli bir depremde 13 bin 492 binanın çok ağır, 39 bin 325 binanın ağır, 136 bin 746 binanın orta, 300 bin 963 binanın ise hafif hasar alması öngörülüyor

– Çok ağır ve ağır hasar alması beklenen binalarda 174 bin 296 kişinin yaşadığı tahmin ediliyor

– Çok ağır hasar alması beklenen binaların en yoğun bulunduğu ilçeler 2 bin 83 adetle Fatih, 1.240 ile Küçükçekmece, 796 ile Bağcılar ve Bahçelievler olurken, Büyükçekmece'de 6 bin 622, Fatih'te 3 bin 496, Küçükçekmece'de 2 bin 616 adet binanın ağır hasar alması bekleniyor

– Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Başkanı Haluk Sur:

– "Kentsel dönüşümü hızlandırmak için önemli kararlar hayata geçmeye başladı. Binası çok ağır ve ağır hasar alması beklenen vatandaşlar bir an önce kentsel dönüşüm için kolları sıvamalı"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

2- GRAFİKLİ – Terör örgütü DEAŞ'a şubatta "üst düzey" darbe

– Türkiye genelinde çoğu şafak vakti düzenlenen operasyonlarda aralarında örgütün "suikastçısı", sözde "eğitim bakan yardımcısı" ve "mali işler sorumlusu"nun da bulunduğu 165 zanlı yakalandı

– DEAŞ'ın sözde "üst düzey yöneticisi" olduğu belirtilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk, El-Kaide kapsamında yargılandığı davada "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı

(Volkan Kaşik/Malatya)

3- Satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites

– Ocak-Şubat 2020'de 42 bin 541 adet olan otomatik şanzımanlı otomobil satışları, bu yılın aynı döneminde 60 bin 47'ye yükselirken, otomatik vites otomobillerin toplam pazardaki payı da yüzde 71,2'den yüzde 75,4'e çıktı

– Şubat sonunda manuel şanzımanlı otomobillerin payı 19 bin 670 satışla yüzde 24,6 olarak belirlendi

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

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