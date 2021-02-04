GÜNDEM / 4 Şubat 2021

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'na katılacak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul edecek.

(Ankara/13.30/15.30/18.00) (Fotoğraflı – Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Arnavutluk'taki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı İlir Meta, Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ve Başbakan Edi Rama ile görüşecek.

(Tiran) (Fotoğraflı – Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı – Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Denizcilik Eğitimi Veren Ortaöğretim Kurum/Kuruluşlarına Yönelik İş Birliği Protokolü'nü imzalayacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı – Görüntülü)

2- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı – Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyarbakır Valiliğini ziyaret ederek basın açıklaması yapacak, ardından Esnaf ve Sanatkarlar ile buluşacak.

(Diyarbakır/12.00/14.30) (Fotoğraflı – Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini kamuoyuyla paylaşacak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK 2020 yılına ilişkin "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları"nı açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ı makamında kabul edecek.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı – Görüntülü)

2- BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu toplantıları sürüyor.

(Cenevre)

3- Myanmar'daki askeri darbe ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara) (Fotoğraflı – Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı – Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 23. hafta mücadelesi Göztepe-Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor-Yukatel Denizlispor maçıyla tamamlanacak.

(İzmir/16.00/Trabzon/19.00) (Fotoğraflı – Görüntülü)

2- A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda Ahmet Cömert Spor Salonu'nda Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla karşılaşacak.

(Barselona/23.00) (Fotoğraflı)

4- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. etabındaki son maçında VakıfBank, Bulgaristan'ın Maritza; D Grubu 2. etap son müsabakasında Eczacıbaşı VitrA, Rusya'nın Dinamo Moskova takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Lodz/20.00/Kaliningrad/17.00)

5- Futbolda Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 17'nci, 2 ve 3. Gruplarda ise 19. hafta karşılaşmaları yapılacak.

6- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla bu yıla ertelenen 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Katar'da başlayacak. 2. tur maçlarında Meksika ekibi Tigres ile Güney Kore'den Ulsan Hyundai ve ev sahibi ülkeden El Duhail ile Mısır'dan El Ehli karşı karşıya gelecek.

(El Rayyan/17.00/20.30)

7- Fenerbahçe'nin Macar futbolcusu Attila Szalai, Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürecek.

(İstanbul/16.00/17.00) (Fotoğraflı – Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ – Terör örgütü DEAŞ'a 2021 yılının ilk ayında büyük darbe

– DEAŞ'a karşı kararlı ve etkin mücadelesini sürdüren Türkiye, 2021 yılının ilk ayında terör örgütüne operasyonlarla ağır darbe vurdu

– Türkiye genelinde çoğu şafak vakti düzenlenen operasyonlarda, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 361 şüpheli gözaltına alındı, 50 örgüt üyesi tutuklandı

– Şanlıurfa'da emniyet ve MİT'in operasyonuyla Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden DEAŞ'lı terörist Azzo Halaf Süleyman El Aggal yakalandı

– Kilis Alsancak Hudut Karakolu sorumluluk sahasında Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan Özbekistan uyruklu ve kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi terörist A.R.S. yakalandı

(Mehmet Akif Parlak/Gaziantep)

2- YATIRIMCILARA ALTIN FIRSATLAR – Tarıma yatırım yapacaklara "Tarımın Geleceği Geleceğin Tarımı Platformu" rehber olacak

– Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan platform, sektöre yönelik yatırımların sayısını ve verimliliğini artırmak, yatırımcıları doğru alanlara yönlendirmek ve tarım orman sektörünün küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla görev yapacak

– Tarım sektöründe yatırımların artması için Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi görev yaparken, 81 ildeki Tarımsal Yatırımcı Danışma Birimleri ile yatırımcılara Türkiye'deki fırsatlar, tarım sektörüne sağlanan destekler ve teşvikler anlatılıyor

(Deniz Çiçek/Ankara)

3- Gemi ve yat sektörü, ocakta en fazla ihracatı Marshall Adaları'na yaptı

– Ocak ayı ihracatı yüzde 60,7 azalışla 42 milyon 744 bin dolara düşen sektör, geçen ay Marshall Adaları'na 11 milyon 895 bin dolar, ABD'ye 9 milyon 914 bin dolar ve Malta'ya 8 milyon 750 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi

– Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven:

– "Müşterilerimizden aldığımız iş avanslarına karşı verdiğimiz ve vadesi 1 yılı geçen teminat mektuplarına Avrupa bankalarından teyit ve aval ekletebilmemiz halinde ihracat tutarımızın bu yıl 2 milyar dolara yaklaşacağını düşünüyorum"

(Yunus Türk/İstanbul)

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