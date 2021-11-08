Gündem ceza değil üretim seferberliği olmalı

Rekabet Kurulu’nun “kartel” oluşturma suçundan ceza verdiği Migros’un İcra Başkanı Özgür Tort, “Biz o üründen faaliyet zararı yazmışız, ekonomik gerçeklerle örtüşmüyor” dedi.

Özlem Ermiş BEYHAN

Gelişmiş ülkeler küresel ısınmanın tarımsal üretime giderek daha da zarar vereceğini hesaplayarak önlem için stratejik çalışmalar yaparken Türkiye’de gündem perakende sektörüne verilen cezalar.

CEZAYI YANSITMAYACAK

Migros İcra Başkanı Özgür Tort, “Gündem üretim seferberliği olmalı. Türkiye’de son 15 yılda nüfus yüzde 20 artarken, ekilen tarım alanımız yüzde 19 azaldı. Kuraklık artıyor, kıtlık kapıda, rakamlarımız iyi gitmiyor” ifadelerini kullandı.

Tort, cirolarının binde 3’üne karşılık gelen ve yüzde 14 faaliyet zararı yazdıkları bir ayçiçek yağında “kartel oluşturma” suçundan ceza almalarının ekonomik rasyonalitesinin bulunmadığını, yargıya güvendiklerini söyledi ve ekledi: “Her ne olursa olsun bu cezanın maddi yükünü tüketicilerimize yansıtmayacağız.”

Migros’un 67 yılda ulaştığı dev ekosistemiyle Türkiye’nin 81 ilindeki hanelerin yüzde 93.6’sına eriştiğini belirten Özgür Tort, şöyle konuştu:

TABAN TABANA ZIT

“Bu ekosistem, milyonlarca müşterinin her gününde yanında yer alan, 50 bini aşkın çalışan, 20 bin çiftçi ve üretici, 3 bin tedarikçiden oluşuyor. Kapımızdan giren her bir müşterinin temel ürünlerde en ucuzunu, aynı zamanda alternatifleriyle bulabilmesi için uğraşırken, fiyatların artışıyla ilişkilendirilmemiz, ekonomik realitelerle ve Migros’un temel mallarda piyasanın en ucuzunu sunma misyonuyla taban tabana zıttır.”

“Ekonomik realitelerden uzak bir şekilde verilen cezayı, daima müşterisinin bütçesine destek veren bir marka olarak kabul etmemiz, içimize sindirmemiz mümkün değil” diyen Tort, “Fiyat artışlarından ne perakendeci, ne de üretici sorumludur. Girdi maliyetlerindeki yükseliş, fiyat artışlarının temel sebebidir. Migros’un yıllardır süregelen fiyatlandırma politikasında alış fiyatı değişmeden satış fiyatı artmaz” dedi.

Migros’un, tedarikçiden mal alımı yaparken piyasa fiyatlarını çok yakından takip ettiğinin, tüketicinin alım gücüne en uygun fiyatlarla sunduğunun altını çizen Özgür Tort, “Fiyatlar eşitlendiyse de dipte eşitlenmiştir. Tüketici lehine enflasyon artışına kalkan görevi görüyoruz. Daima en uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri müşterilerimize sunmak için gerektiğinde zararı da göze alıyoruz. Tüketici lehine vatandaşın alım gücüne hizmet olarak, yapılan bu indirimlerin ve zamların ertelenmesi adına yapılan pazarlıkların fiyat artışı olarak değerlendirilmesini hakkaniyetli bulmuyoruz” diye konuştu.