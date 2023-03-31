Gündem Masası bugün saat 13.00’da SÖZCÜ TV’de

Kısa sürede ülkenin en çok izlenen kanallarından biri haline gelen SÖZCÜ TV tarafsız, şeffaf, adaletli yayıncılık anlayışıyla fark yaratmaya devam ediyor. Can Coşkun’un sunumu ve Aybala Girgeç’in editörlüğünde hafta içi her gün 13.00-16.00 arası yayınlanan Gündem Masası, alanında uzman konukların yorumlarıyla bugün de gündem yaratacak.

Saat 13.00’da başlayacak program siyasetin nabzını tutacak. Yüksek Seçim Kurulu adayları kesinleştirdi. Türkiye 4 adayla seçime gidiyor. Seçim takvimi nasıl işleyecek? Alanında uzman isimler değerlendirecek.

Euro 21 TL’yi lirayı görerek rekor tazeledi. Peki yukarı yönlü ivmeyi koruyacak mı? Dövizde neler bekleniyor? Bu hafta ekonomi gündeminde neler vardı? Haftanın son işlem gününde uzman ekonomistler Can Coşkun’a konuşacak.

İstanbul’un deprem raporu açıklandı. Her beş konuttan biri riskli. Neler yapılmalı? İstanbul için yeteri kadar önlem nasıl alınabilir?

CHP Meclis Grubu, yabancıların Türkiye’den mülk edinmelerinin kontrol altına alınmasına yönelik gerekli önlemlerin belirlenmesi için TBMM Başkanlığına araştırma önergesi verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu da Euronews’in “Muhalefet seçimi kazanırsa Türkiye’nin AB Göçmen Anlaşması’na ne olacak?” başlıklı makalesini paylaştı. “Önce Türkiye” dedi. Millet İttifakı seçimi kazanırsa göçmen politikası nasıl olacak?

Türkiye genelinde Mart sonunda hava sıcaklığı düştü. Kış geri döndü. Peki ilerleyen günlerde hava nasıl olacak?

Trump, hakkında ceza davası açılan ilk ABD başkanı oluyor. Dış politika uzmanları nasıl değerlendiriyor? Hepsinin yanıtı saat 13.00’da SÖZCÜ TV’de yayınlanan Gündem Masası’nda…