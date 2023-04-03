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3 Nisan 2023
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Gündem Masası saat 13.00’da SÖZCÜ TV’de

Alaturka Online
Alaturka Online

Kısa sürede ülkenin en çok izlenen kanallarından biri haline gelen SÖZCÜ TV tarafsız, şeffaf, adaletli yayıncılık anlayışıyla fark yaratmaya devam ediyor.

Can Coşkun’un sunumu ve Aybala Girgeç’in editörlüğünde hafta içi her gün 13.00-16.00 arası yayınlanan Gündem Masası, alanında uzman konukların yorumlarıyla bugün de gündem yaratacak.

TÜİK VE ENFLASYON VERİLERİ

Saat 13.00’da başlayacak program ekonominin nabzını tutacak. TÜİK ve ENAG enflasyon verilerini açıkladı. Uzman isim Turgay Bozoğlu haftanın ilk işlem gününde ekonomiyi değerlendirecek.

SEÇİM TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK

Seçmen listeleri askıdan indi. Seçim takvimi nasıl işleyecek? Siyasette baş döndüren gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyaset bilimciler Can Coşkun’a konuşacak.

AKP KADIN SEÇMENDE KAYIP YAŞADI MI?

Kadınların belediyelerde seçme ve seçilme hakkı elde etmesinin yıl dönümü… Kadın seçmenler kime oy veriyor? AKP kadın seçmenlerinde kayıp yaşadı mı? Yapılan araştırmalar ne gösteriyor? SODEV Başkanı Rasim Şişman açıklayacak.

Büyükelçileri siyasi atama oranı yüzde 27’ye çıktı. Bir çoğu erkenden merkeze çekiliyor. Peki bu nasıl okunmalı? Dış politika uzmanları değerlendirecek.

BTK’den “sansür yasası” düzenlemesi… Sosyal ağ sağlayıcıları, kullanıcı bilgilerini vermek zorunda olacak. Bilişim uzmanları konuyu nasıl değerlendiriyor? Avukat Kerem Altıparmak, Can Coşkun’a konuşacak.

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