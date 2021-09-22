Gündem olmuştu.. Karamollaoğlu Erdoğan’a demediğini bırakmadı! “O beddua sizi çarpar!”





Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AKp'ye çok sert eleştirilerde bulunan Karamollaoğlu, “Bu arkadaşlar tam 19 yıldır iktidardalar. Ülkenin problemlerini yakinen tanımalarını bekliyoruz ama maalesef bunun olmadığına şahit oluyoruz. İktidar artan ücretlerden, yapılan inşaatlardan, artan rakamlardan dolayı kendisini vatandaştan alacaklıymış zannediyor. Bu yüzden de öğrencilere hitap ederken gözünüze dizinize dursun demekten çekinmiyor.” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #temelkaramollaoğlu #receptayyiperdoğan #saadetpartisi #akp #yurtsorunu #öğrenciler #kykyurt #erdoğan #haber #siyaset #yurttaştv