GÜNDEM ÖZETİ / 12 Nisan 2021

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/12.00)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak.

(Ankara/19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK Konferans Salonu'nda düzenlenecek "333 Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınının Atama Töreni"ne katılacak.

(Ankara/11.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçen hafta çıkan yangında zarar gören Kızılcahamam Kasaplar Çarşısı'nda esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Libya Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Ali Ebu Heyse ve Libya Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı İmran Muhammed Abdünnebi ile bakanlıkta görüşecek.

(Ankara/10.00/12.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakırköy-Kirazlı metro hattında incelemelerinin ardından basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/09.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

5- TÜİK, şubat ayı iş gücü istatistikleri ile inşaat maliyet endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabında takımlar Konya-Konya parkurunda yarışacak.

(Konya/11.15)

2- Süper Lig'in 34. haftası Kasımpaşa-Helenex Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe-Gaziantep ve Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/16.00/19.00/Antalya/19.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda TOFAŞ'ı konuk edecek.

4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinin ilk maçında Ziraat Bankkart, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı konuk edecek.

(Ankara/20.00)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 3'üncülük mücadelesinin ilk maçında Arkas Spor ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.

(İzmir/15.00)

6- AIBA Dünya Gençler Boks Şampiyonası Polonya'nın Kielce kentinde sürüyor. (24 Nisan'a kadar devam edecek)

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