GÜNDEM ÖZETİ / 15 Nisan 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yükseköğretimde düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmeleri devam edecek.

(TBMM/14.00)

2- TBMM Adalet Komisyonunda, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin engellenmesi konusunda düzenlemeler içeren Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00)

3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Yeni Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, piyasaya çıkacak bordan üretilen yerli dezenfektan BOREL'in tanıtım lansmanına katılacak.

(Ankara /13.00)

2- TÜİK, mart ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

2- Yeni tip koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'ın cenazesi, Akçaabat'ta ikindi vakti toprağa verilecek.

(Trabzon/16.09)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO üyesi 30 ülkenin savunma bakanları, video konferans yoluyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi görüşecek.

(Brüksel)

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