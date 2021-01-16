GÜNDEM ÖZETİ / 17 Ocak 2021

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 19. haftasına Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor, Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor ve Beşiktaş-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Denizli/13.30/Malatya/16.00/İstanbul/19.00)

2- Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 11, 12 ve 15. haftalardan, Kırmızı Grup'ta 15. haftadan ertelenen toplam 4 maç yapılacak, Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 13. haftadan ertelenen 1 karşılaşma oynanacak.

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası Fenerbahçe Beko-Beşiktaş derbisinin yanı sıra Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka Tekfen, Türk Telekom-Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka-Empera Halı Gaziantep Basketbol maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/17.30/Ankara/15.15/İzmir/20.00)

4- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası Son 16 Turu'nun rövanşında iki Türk ekibinin mücadelesinde Muratpaşa Belediyespor, Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda Yalıkavakspor'u konuk edecek.

(Antalya/15.00)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasından ertelenen Sistem9 Yeşilyurt-PTT ve Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı VitrA maçları oynanacak.

(İstanbul/14.00/17.00)

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