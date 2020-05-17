GÜNDEM ÖZETİ / 18 Mayıs 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde yapılacak Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00)



EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak-Mart 2020 dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2019 yılına ait 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASI

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

2- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türk vatandaşlarına yönelik tahliye operasyonları izleniyor.

GÜNCEL



1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

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